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۲۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۸:۰۵

مدیر هماهنگی و ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان تهران خبر داد:

طرح نظام نوین ترویج کشاورزی در استان تهران اجرایی می شود

طرح نظام نوین ترویج کشاورزی در استان تهران اجرایی می شود

تهران-مدیر هماهنگی و ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: با حمایت های وزارت جهاد کشاورزی، طرح نظام نوین ترویج کشاورزی در استان تهران اجرایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، سید یوسف هاشمی اظهار داشت: به دنبال ابلاغیه طرح نظام نوین ترویج کشاورزی، دستورالعمل های مربوطه نیز توسط وزیرجهاد کشاورزی ابلاغ شد.

وی ادامه داد: اولین جلسه هماهنگی دراین خصوص باحضور معاونین سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و اعضای کارگروه، طبق ماده چهار دستوالعمل جامع پهنه بندی عرصه های تولیدی و دستورالعمل پشتیبانی و ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی برگزار شد.

مدیر هماهنگی و ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان تهران  درخصوص مزایای این طرح گفت: با اجرا و پیاده سازی این نظام ضمن ارتباط مستمر کارشناسان با بهره برداران و انتقال دانش فنی، شاهد اقتصادی شدن تولید، پایداری منابع پایه تولید و تولید دانش بنیان درعرصه کشاورزی خواهیم بود.

کد مطلب 3799483

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