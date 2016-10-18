طرح نظام نوین ترویج کشاورزی در استان تهران اجرایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، سید یوسف هاشمی اظهار داشت: به دنبال ابلاغیه طرح نظام نوین ترویج کشاورزی، دستورالعمل های مربوطه نیز توسط وزیرجهاد کشاورزی ابلاغ شد.

وی ادامه داد: اولین جلسه هماهنگی دراین خصوص باحضور معاونین سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و اعضای کارگروه، طبق ماده چهار دستوالعمل جامع پهنه بندی عرصه های تولیدی و دستورالعمل پشتیبانی و ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی برگزار شد.

مدیر هماهنگی و ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان تهران درخصوص مزایای این طرح گفت: با اجرا و پیاده سازی این نظام ضمن ارتباط مستمر کارشناسان با بهره برداران و انتقال دانش فنی، شاهد اقتصادی شدن تولید، پایداری منابع پایه تولید و تولید دانش بنیان درعرصه کشاورزی خواهیم بود.