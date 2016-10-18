۲۵۰۰ واحد نانوایی در استان کرمان فعالیت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نژادبیگلری بعدازظهر سه شنبه در بازدید از نانوایی های رفسنجان در جمع خبرنگاران از فعالیت دو هزار و ۵۰۰ واحد نانوایی در استان کرمان خبر داد و گفت: از این تعداد، دو هزار و ۱۰۰ نانوایی یارانهپز و مابقی آزادپز هستند.
وی با اشاره به هدف پنجم طرح جامع نان سالم که سال ۹۳ راهاندازی و عملیاتی شده است، افزود: هدف پنجم این طرح، بحث متحدالشکل بودن و درجهبندی نانواییهای استان است که در این راستا رفسنجان را به عنوان اولین شهرستان استان انتخاب کردیم.
نژادبیگلری هدف این طرح را ساماندهی نانوایی ها، افزایش کیفیت نان و رقابت بین نانواییها اعلام و تصریح کرد: درجهبندی براساس آییننامهای که توسط پژوهشکده غلات کشور ارائه شده است، انجام میشود.
مدیرکل شرکت غله استان کرمان ادامه داد: این درجهبندی براساس نمرات فنی، فردی و بهداشتی انجام میشود و نمرات از یک تا ۱۰۰ ارائه و یکی از کارتهای طلایی، نقره ای و برنزی به نانواییها اعطا میشود.
وی یادآور شد: این کارتها به مدت ششماه اعتبار دارد و پایان شهریور و پایان اسفندماه هرسال نانواییها مورد پایش قرار گرفته و مردم میتوانند براساس این کارتها که در معرض دید نصب میشود متوجه شوند که هر نانوایی حائز چه رتبهای است.
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