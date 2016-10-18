مصاف صالحین با پارسه تهران/شور والیبال به ورامین بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور در حالی روز چهارشنبه برگزار می شود که در یکی از دیدارهای این هفته، تیم های صالحین ورامین و پارسه تهران به مصاف یکدیگر می روند.

شهرستان ورامین طی فصول اخیر و علیرغم تمامی مشکلات مالی، نماینده ای را در لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور داشته و حتی توانسته به مقام قهرمانی لیگ برتر باشگاه های کشور و جام باشگاه های آسیا برسد.

متین، متین صالحین و هم اکنون نیز صالحین به عنوان نماینده والیبال ورامین در دوره های مختلف لیگ برتر شرکت و شور و نشاط ورزشی را در میان مردم ورزش دوست منطقه ایجاد کردند.

پس از کش و قوس های فراوان و با تصمیم مسئولان شهرستان ورامین، نماینده والیبال این منطقه با نام صالحین ورامین در مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور شرکت می کند.

تیم صالحین در حالی در هفته نخست لیگ برتر تکواندو میزبان پارسه تهران است که سایه بدهی های فصل قبل همچنان بر سر نماینده والیبال ورامین وجود دارد.

هنوز بدهی های فصل گذشته تیم متین صالحین به بازیکنان و کادر فنی پرداخت نشده و همین امر حضور و فعالیت باشگاه صالحین در لیگ برتر والیبال را دچار ابهام کرده است و مسئولان شهرستانی نیز تلاش دارند تا هر چه زودتر این مشکل برطرف شود.

تیم صالحین ورامین در این فصل از رقابت های لیگ برتر با بازیکنانی نظیر امیر حسینی، محمد محمد کاظم، حمزه زرینی، احسن الله شیرکوند و تعدادی دیگر از بازیکنان مطرح والیبال به مصاف رقبای خود می رود و باید منتظر ماند و دید که نماینده والیبال ورامین چه نتایجی در این مسابقات کسب خواهد کرد.

گفتنی است که تیم صالحین ورامین روز چهارشنبه و از ساعت۱۷ در سالن شهید گلعباسی میزبان پارسه تهران خواهد بود.