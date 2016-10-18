آموزه های فرهنگ عاشورا از مرز شیعه و اسلام گذشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی عصر سه شنبه در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: انسانهای فرهیخته و بسیاری از نخبگان اندیشه ورز جهان، علیرغم نگرشهای مختلف فکری، امام حسین (ع) را الگوی آزادگی، عدالتخواهی و ایستادگی در برابر ظلم و استبداد می دانند.

رییس جمهور عاشورا را مهمترین حادثه تاریخ در تعیین سرنوشت امت اسلامی دانست و تاکید کرد که خوشبختانه امروز آموزه های عظیم فرهنگ عاشورا از مرز شیعه و اسلام گذشته و همه انسانهای آزاده را در بر گرفته است.

رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی آغاز و ادامه نهضت اسلامی و پیروزی در دفاع مقدس را ملهم از فرهنگ عاشورا دانست و اظهارداشت: ماه محرم فرصتی بزرگ برای اصلاح و زدودن تحریفها و تبیین و غنی سازی فرهنگی حسینی است.

روحانی همچنین با اشاره به روایات منسوب به ائمه علیهم السلام و نیز تاکیدات امام راحل، اهتمام به حفظ و انتقال شیوه های سنتی عزاداری را ضروری خواند.

اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه این جلسه، بر ضرورت برخورد لازم با جریان پایان نامه فروشی و نوشتن مقالات ISI در کشور که با پشتیبانی سازمان یافته عناصر خارجی و مساله دار و یا جاهل انجام می شود، تاکید کردند.

در همین چارچوب مقرر شد وزارت کشور با همکاری قوه قضاییه، برخورد حقوقی و قضایی متناسب با این موضوع که طبق تاکیدات رییس قوه قضاییه در این جلسه، جعل و جرم عنوان شد، انجام دهد.

همچنین در این جلسه به آشفتگی معماری، ساخت و ساز و بناهای شهری و غیر شهری، علیرغم تمدن تاریخی معماری کشور قبل و بعد از اسلام اشاره و گزارش کارگروهی که در زمینه وضعیت معماری و شهرسازی فعال شده است، قرائت شد.

مقرر شد در جلسه آتی شورای عالی انقلاب فرهنگی که با حضور وزیر راه و شهرسازی و دیگر مسئولین مربوطه برگزار خواهد شد، سیاست ها، چارچوب ها و ضوابط اساسی ارزیابی شود.