طرح «یک ساعت با محیط بان» در ۴۵ مدرسه شهرستان بیرجند آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی پرویز آرامنش افزود: مرحله دوم اجرای این طرح در تمام مدارس استان اجرا می‌شود.

وی گفت: امروزه در کشورهای پیشرفته و نیز در حال توسعه، اهمیت آموزش‌های محیط زیستی و اندیشه های حفاظت از محیط زیست، در برنامه ریزی های آموزشی به طور مشخص دیده می‌شود.

وی اضافه کرد: دلیل اصلی آن هم اعتقاد بر این است که در صورت نهادینه شدن اخلاق محیط زیستی در اندیشه و ذهن کودکان، بسیاری از مسایل و مشکلات حوزه محیط زیست قابل حل است.

آرامنش ادامه داد: ما بر این باوریم که استفاده از مشارکت کودکان و نوجوانان در حفظ محیط زیست، دو هدف مهم را محقق خواهد کرد.

وی بیان داشت: هدف نخست اینکه آموزش و انتقال مفاهیم عمیق محیط زیستی در ابعاد مختلف و در کمترین زمان ممکن به نسل آینده ساز جامعه که مدیران، مسئولان، برنامه ریزان و یا شهروندان عادی خواهند بود منتقل می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی بیان کرد: هدف دوم با توجه به تأثیر پذیری والدین از فرزندان خود، انتقال پیام های محیط زیستی از کودکان به نهاد خانواده، مدرسه و اجتماع، با سهولت بیشتر انجام خواهد شد.

وی بیان کرد: دفتر آموزش محیط زیست سازمان مرکزی با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست و اداره آموزش و پرورش استان‌ها، تصمیم دارند تا طرحی تحت عنوان یک ساعت با محیط بان در مدرسه را برای دانش آموزان سراسر کشور به اجرا درآورد و بر همین اساس خراسان جنوبی هم برای سال تحصیلی جاری این طرح را در مدرسه استان اجرا خواهد کرد.

وی افزود: در نظر است در این طرح، نکات مهم و کلیدی در خصوص مسایل محیط زیست، شرح وظایف، مسئولیت‌ها، تجارب و فعالیت های صادقانه محیط بانان به دانش آموزان منتقل شود.

آرامنش هدف از اجرای این طرح را ارتقای سطح آگاهی های محیط زیستی دانش آموزان و آشنایی با وظایف محیط بانی و شناخت مناطق تحت مدیریت عنوان کرد.

به گفته وی این طرح تا پایان بهمن ماه ادامه دارد و در فاز دوم در تمامی مدارس استان اجرایی خواهد شد.