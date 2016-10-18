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۲۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۸:۱۴

طی سال‌های اخیر؛

تکدی‌گری در قم ۳۵ درصد رشد داشته است

تکدی‌گری در قم ۳۵ درصد رشد داشته است

قم - مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری قم از جمع‌آوری بیش از ۱۷۰۰ متکدی، معتاد و کارتن خواب در ۶ ماهه نخست سال خبر داد و گفت: تکدی‌گری در قم ۳۵ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، احمدرضا شفیعی به ریشه کن کردن پدیده تکدی‌گری در شهر قم اشاره کرد و افزود: در طول سال‌های اخیر با افزایش مهاجرت به شهر قم شاهد افزایش چشمگیر تکدی‌گری در این شهر بوده‌ایم به نوعی که این امر مشکلات فراوانی را برای مردم ایجاد کرده و چهره شهر را مخدوش کرده بود.

وی با تأکید بر اینکه طی سال‌های اخیر تکدی‌گری در قم رشد قریب به ۳۵ درصدی داشته است، گفت: با اقدامات و تدابیر شهرداری قم طی یک سال اخیر این مشکل در شهر به حداقل رسیده و در کمتر معبر و خیابانی حضور متکدیان، کارتن خواب‌ها و معتادین مشاهده می‌شود.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری قم با بیان اینکه شهر قم در مقایسه با دیگر کلان شهری‌های کشور از وضعیت بسیار بهتری در خصوص متکدیان، کارتن خواب‌ها و کودکان خیابانی برخوردار است، گفت: می‌توان گفت قم بهترین وضعیت را نسبت به کلان شهرهای کشور در بحث تکدی‌گری دارد.

وی با تأکید بر اینکه در ۶ ماهه نخست سال بیش از هزار و ۷۰۰ متکدی، کارتن خواب و معتاد خیابانی از سطح شهر جمع آوری شده‌اند، افزود: امروزه کمتر در سطح شهر؛ معابر، خیابان‌ها و پارک‌ها حضور متکدیان، کارتن خواب‌ها و معتادین مشاهده می‌شود.

شفیعی وضعیت نامناسب شهرهای دیگر در بخش پدیده تکدی‌گری را یادآور شد و افزود: به جوانانی که در حال حاضر در برخی نقاط شهر اقدام به تکدی‌گری می‌کنند توصیه می‌کنیم که هرچه سریع‌تر از این کار دست برداشته و به کار درستی روی بیاورند؛ چرا که شهرداری برنامه‌های جدی برای مقابله با تکدی‌گری در شهر قم در دستور کار دارد.

کد مطلب 3799526

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