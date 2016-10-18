کارت بازی پاسور ایتالیایی تیم والیبال شهرداری ارومیه صادر نشد

به گزارش خبرگزاری مهر به به نقل از روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه، با این وجود مسئولان باشگاه شهرداری ارومیه تلاش می کنند این موضوع تا ظهر روز چهارشنبه حل شود و دراگان تراویسا با توجه به انگیزه زیادی که دارد بتواند در نخستین مسابقه لیگ برتر ایران حاضر شود.

کارت بازی اولی پکا بازیکن فنلاندی تیم شهرداری ارومیه صادر شده و این بازیکن می تواند در مقابل پیکان تهران به میدان برود.

تیم های پیکان تهران و شهرداری ارومیه فردا چهارشنبه در هفته نخست رقابتهای لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور جام شهدای منا در تهران به مصاف هم می روند.

محمد حسین شفق ناظر این دیدار و حمید راهجردیان با کمک وحید پورکاشیان قضاوت این مسابقه را بر عهده دارند.

سی امین دوره این رقابت ها در فصل ٩٥ با حضور ۱۲ تیم از ۲۸ مهر ماه جاری آغاز می شود.

تیم های شهرداری ارومیه، بانک سرمایه، پیکان تهران، شهرداری تبریز، شهرداری ساری، هاوش گنبد، کاله مازندران، پارسه تهران، سایپای تهران، متین صالحین ورامین، آرمان ورزشی اردکان و شهرداری اراک ۱۲ تیم حاضر در این دوره این رقابت ها هستند.

امسال بر اساس برنامه ریزی انجام شده رقابت های لیگ برتر والیبال جام شهدای منا از ٢٨ مهر ماه جاری آغاز و ٢٥ اسفند به پایان می رسد و دیدارهای مرحله پلی آف سی امین دوره لیگ برتر والیبال به صورت ٢ بازی از سه بازی برگزار می شود.

شهر ارومیه با ۶۰ سال قدمت در رشته والیبال و داشتن ۲۲ مربی بین المللی جایگاه ویژه ای در سطح ایران دارد.

تیم های والیبال ارومیه تاکنون به جز مقام قهرمانی جام کوروش در سال ۱۳۵۰ هیچ مقام قهرمانی دیگری ندارد و هواداران والیبال دوست این شهر همچنان در حسرت کسب کاپ طلایی و راهیابی به جام باشگاه های آسیا هستند.

تماشاگران والیبال ارومیه از هر قشری حضور دارند و اغلب آنها والیبال بلد هستند و همچون یک کارشناس خبره این رشته را تحلیل و تفسیر می کنند.

تیم والیبال شهرداری ارومیه سال گذشته با هدایت جهانگیر سیدعباسی بدون انجام دیدار رده بندی، مقام سوم مشترک لیگ برتر ایران را به همراه تیم ثامن الحجج مشهد به دست آورد.