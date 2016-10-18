تروریست ها اهالی ۱۶ روستا در موصل را اسیر و سپر جانی خود کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، عناصر گروه تروریستی-تکفیری داعش که از مقابله با نیروهای امنیتی عراق عاجز مانده اند، از شهروندان عراقی به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند.

بر اساس این گزارش عناصر تروریستی داعش پس از نزدیک شدن نیروهای امنیتی عراق به مواضع آنها، اهالی ۱۶ روستا در جنوب شهر موصل را به زور سلاح به مرکز این شهر منتقل کردند.

علت این اقدام تروریست ها هراس آنها از قیام شهروندان علیه این گروه تروریستی به دلیل تراکم جمعیتی بالای این مناطق بوده است. داعش از این شهروندان به عنوان سپر انسانی در برابر نیروهای امنیتی عراق استفاده می کند.

در همین راستا یک منبع امنیتی که خواست نامش فاش نشود، گفت: شمار اهالی این ۱۶ روستا که داعش به زور آنها را به مرکز موصل منتقل کرد، بیش از ۲۵ هزار نفر و اکثر آنها نیز زن و کودک هستند.

گفتنی است یک منبع محلی در استان نینوا عراق اعلام کرد که در روز نخست عملیات آزادسازی موصل ۱۵ روستا توسط نیروهای عراقی آزاد شده بود و در روز دوم نیز جوانان ساکن شهر «موصل» به مقر داعش در اطراف شهرک «قاهره» حمله کرده و آن را به تصرف خود درآوردند.