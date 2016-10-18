بازدید معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی از تصفیه خانه سردشت

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی کهوریان عصر سه شنبه در ادامه سفر به شهرستان سردشت از مراحل ساخت تصفیه خانه آب شرب و تصفیه خانه فاضلاب سردشت بازدید کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سردشت در این بازدید گفت: این طرح درقالب پروژه های اقتصاد مقاومتی است و در حال حاضر نیز ۹۵ درصد پیشرفت دارد و آذرماه امسال به بهره برداری می رسد و هزینه ساخت این پروژه ۶۰۰ میلیارد ریال برآورد می شود.

رسول اکبری بابیان اینکه ۸۹ درصد مردم شهر تحت پوشش شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب قرار دارد افزود: با بازنگری درطرح، ظرفیت جمعیت تحت پوشش در افق این طرح از ۵۵۰۰۰ نفر به ۸۰۰۰۰ نفر افزایش یافته است.

در ادامه معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی از طرح احداث تصفیه خانه آب شرب سردشت نیز بازدید کرد

این پروژه با ظرفیت تصفیه ۵۰۰ لیتر در ثانیه آب شرب شهرهای سردشت، شهرک صنعتی ربط و روستاهای اطراف را در افق طرح تامین خواهد کرد و از جمله پروژه های مرتبط با سد بزرگ سردشت می باشد که توسط شرکت آب نیرو اجرا و در اختیار شرکت آب و فاضلاب شهری استان قرار خواهد گرفت.

برای احداث این پروژه و خط انتقال آن مجموعاً ۴۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه می شود و در حال حاضر ساختمان تصفیه خانه ۳۰ درصد پیشرفت دارد و نیمه نخست سال آینده به بهره برداری می رسد.