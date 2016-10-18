صندوق قرض الحسنه ولایت امداد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید پرویز فتاح سه شنبه شب در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ضمن تسلیت ایام محرم الحرام، اظهار کرد: در ایام محرم روحیه ایثار، انفاق، دوری از گناه و ارادت به اهل بیت(ع) از سوی مردم چند برابر می‌شود و اگر این روحیه در تمامی روزهای سال حفظ شود هیچ مشکلی نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه نهضت مسلمانان حسینی بوده و انقلاب اسلامی ادامه دهنده این نهضت است، افزود: دشمنان امروز با اعمال و جنایاتی که انجام می‌دهند تاریخ یزیدیان را تکرار می‌کنند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه امنیت امروز کشور از ایمان است و ایمان نیز از اهل بیت (ع) نشات می‌گیرد، گفت: مکتب سید الشهدا و ایجاد انقلاب اسلامی برای این است که دنیا به گلستان تبدیل شود.

وی با بیان اینکه هر جا انقلابی عمل شده مسائل و مشکلات اقتصادی و فرهنگی نیز برطرف شده است، بیان کرد: اصل کار در کمیته امداد کم کردن نیازمندان جامعه بوده است.

فتاح با اشاره به اینکه اگر اقتصاد مملکت در ریل درست حرکت کند و همه امور بر اساس اصول و منطق اسلامی انجام شود مراجعات به کمیته امداد امام خمینی (ره) بسیار کمتر می‌شود، عنوان کرد: پوشش در کمیته امداد باید از قرآن و مکتب اهل بیت (ع) نشات بگیرد و رسیدگی‌ها نباید صرفاً اداری انجام شود.

وی با بیان اینکه کار در امداد امام خمینی (ره) حاشیه نیست بلکه از متن انقلاب است، افزود: اگر به درستی در این حیطه عمل نکنیم در واقع به انقلاب عمل نکرده‌ایم.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه رسیدگی به نیازمندان در اولویت کاری قرار گیرد و رسیدگی‌ها متواضعانه و با رأفت اسلامی انجام شود، اظهار داشت: کمیته امداد خمینی (ره) نهادی انقلابی است و صرفاً اداری فعالیت نمی‌کند.

وی افزود: مردمی که در محرم مسلمانی را به شکوه هرچه تمام به دنیا و جهانیان نشان دادند اگر دست به جیب شوند و به زکات به درستی عمل کنند نیاز به هیچ چیزی نخواهند داشت.

فتاح با بیان اینکه اگر ثروت در کشور به درستی توزیع می‌شد اختلافات طبقه‌ای به وجود نمی‌آمد، اظهار کرد: اگر رفتار مسئولین نیز درست شود مشکلات مردم برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه اگر مسئولان پای نظام و انقلاب بایستند مردم نیز آن‌ها را باور خواهند کرد، بیان کرد: مردم را نباید صرفاً با سخنرانی دعوت کرد بلکه اعمال درست تأثیر گذاری بیشتری در این زمینه خواهد داشت.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه کمیته امداد رئیس نمی‌خواهد بلکه به دنبال خادم و مددکار برای مردم است، عنوان کرد: سر زدن به نیازمندان باید به صورت یک فرهنگ عمومی در جامعه تبیین شود.

وی با اشاره به اینکه اقدامات بسیاری خوبی در استان خراسان جنوبی رخ داده است اما کافی نیست، افزود: کمیته امداد نیاز به انقلاب دارد و نهاد مقدس امام خمینی (ره) باید به ریل اصلی خود بازگردد.

فتاح با بیان اینکه ۱۰ درصد جمعیت استان خراسان جنوبی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند در صورتی که متوسط کشوری ۶ درصد است، گفت: باید سعی کنیم آمار افراد تحت پوشش را با یاری رساندن کمتر کنیم.

وی از ایجاد صندوق قرض الحسنه ولایت امداد در استان خراسان جنوبی خبر داد و اظهار کرد: این صندوق هیجدهمین صندوق قرض الحسنه ولایت امداد در کشور است که پس از اخذ مجوز فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.