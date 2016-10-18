به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آموزش و پرورش آذربایجان غربی، فریدون سیدمصطفوی عصر سه شنبه در جریان دیدار با سردار محسن تیموری، مدیرکل جدید بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان غربی بر زمینه سازی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه به خصوص در بین نسل جوان تاکید کرد.

وی با بیان اینکه جمع آوری و مستندسازی آثار و خاطرات شهدا و رزمندگان فرهنگی و دانش اموز در دستور کار آموزش و پرورش استان قرار دارد داشت: تولید آثار فاخر و باکیفیت در زمینه ارزش‌های دفاع مقدس ضرورت شرایط کنونی است.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی بر افزایش تامل و همکاری با اداره کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان غربی بمنظور انسجام کاری و جلوگیری از موازی کاری و پراکندگی فعالیتهای فرهنگی تاکید کرد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان غربی نیز در این دیدار گفت: نقش فرهنگیان و دانش آموزان در دفاع مقدس وصف ناپذیر است.

سردار محسن تیموری با بیان اینکه استان آذربایجان غربی، اسطوره های دفاع از انقلاب و میهن را در خود جاری داده است؛ افزود: باید در راستای الگوسازی و نمادسازی این اسطورها برای نسل جوان بیش از پیش بکوشیم.

وی همچنین خواستار تعامل بیش از پیش در راستای تولید و توزیع محتوای فرهنگی، انتقال مفاهیم دفاع مقدس به دانش اموزان و مشارکت در نمایشگاه دفاع مقدس شد.