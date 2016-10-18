تجمع بحرینی ها در اعتراض به سیاست های آل سعود در منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، شمار زیادی از سازمان های حقوقی و اسلامی به همراه شخصیت های سیاسی و حقوقی در اعتراض به سیاست های رژیم سعودی در منطقه تجمع اعتراض آمیز برگزار می کنند.

بر اساس این گزارش چندین سازمان حقوقی و مراکز اسلامی روز چهارشنبه ۱۹ اکتبر از ساعت ۲ تا ساعت ۴ بعدازظهر به وقت لندن در اعتراض به سیاست های رژیم سعودی و مزدورانش تجمعی گسترده را در مقابل سفارت عربستان در انگلیس برگزار خواهند کرد.

تجمع کنندگان در این تظاهرات، سیاست های آل سعود و آل خلیفه در حق مردم و علمای بحرین، حمایت سعودی ها از داعش و تکفیری ها در سوریه و عراق، جنایت سعودی ها علیه مردم بی دفاع در کشورهای عربی، توطئه های آل سعود در کشتار مستضعفین در نیجریه، پاکستان، لبنان، افغانستان و دیگر کشورها و اقدامات رسانه های فتنه برانگیز سعودی ها را محکوم می کنند.

تظاهرات کنندگان در این تجمع همچنین بر همراهی خود با نیروهای عراق در مبارزه شان با تروریست های داعش تاکید خواهند کرد.

گفتنی است رژیم سعودی از مدت ها قبل علاوه بر حمایت از داعش و ویران کردن سوریه و عراق، سیاست های سرکوبگرانه ای را علیه شیعیان بحرین و آیت الله عیسی قاسم در دستور کار قرار داده و با دیکته بر مزدوران خود در بحرین یعنی آل خلیفه تابعیت شیخ عیسی قاسم را لغو کرده است.