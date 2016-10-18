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۲۷ مهر ۱۳۹۵، ۲۱:۲۲

در چهارمحال و بختیاری؛

۳۵ واحد مسکن برای زوج های جوان نیازمند احداث می شود

۳۵ واحد مسکن برای زوج های جوان نیازمند احداث می شود

شهرکرد- معاون امورفرهنگی و امور جوانان ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: ۳۵ واحد مسکن با کمک خیران برای زوج های جوان نیازمند در این استان احداث می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین زمانی شامگاه سه‌شنبه در ستاد ساماندهی به امور جوانان اظهار داشت: ۱۸۰ سازمان مردم نهاد در سطح استان وجود دارد که از این مجموع ۷۵ مورد فعالیت منظم دارند.  

معاون اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ۱۴۰ میلیون تومان در راستای تامین جهیزیه در این استان پرداخت شده است.

زمانی تصریح کرد: تعدادی خیر برای احداث ۳۵ واحد مسکونی برای زوج های جوان شناسایی شده اند.

وی افزود: ۲۰ میلیون تومان اعتبار در راستای ارائه کمک های نقدی و غیر نقدی به نیازمندان پرداخت شده است.

وی تاکید کرد: طرح بومی مهر و آوای مهر برای فراهم آوردن شرایط تحصیل دانش‌آموزان نیازمند در این استان اجرا شده است.

کد مطلب 3799625

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