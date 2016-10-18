۳۵ واحد مسکن برای زوج های جوان نیازمند احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین زمانی شامگاه سهشنبه در ستاد ساماندهی به امور جوانان اظهار داشت: ۱۸۰ سازمان مردم نهاد در سطح استان وجود دارد که از این مجموع ۷۵ مورد فعالیت منظم دارند.
معاون اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ۱۴۰ میلیون تومان در راستای تامین جهیزیه در این استان پرداخت شده است.
زمانی تصریح کرد: تعدادی خیر برای احداث ۳۵ واحد مسکونی برای زوج های جوان شناسایی شده اند.
وی افزود: ۲۰ میلیون تومان اعتبار در راستای ارائه کمک های نقدی و غیر نقدی به نیازمندان پرداخت شده است.
وی تاکید کرد: طرح بومی مهر و آوای مهر برای فراهم آوردن شرایط تحصیل دانشآموزان نیازمند در این استان اجرا شده است.
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