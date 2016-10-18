در چهارمحال و بختیاری؛ ۳۵ واحد مسکن برای زوج های جوان نیازمند احداث می شود

شهرکرد- معاون امورفرهنگی و امور جوانان ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: ۳۵ واحد مسکن با کمک خیران برای زوج های جوان نیازمند در این استان احداث می شود.