صدور گواهی استاندارد برای ۷۸۳ محموله صادراتی پسته رفسنجان

به گزارش خبرنگار مهر، ناهید سربازپور بعدازظهر سه شنبه در دیدار با فرماندار رفسنجان به مناسبت هفته استاندارد، اظهار داشت: ۱۴ اکتبر را سازمان جهانی استاندارد به عنوان روز جهانی استاندارد نامیده است. بر همین مبنا روزشماری که سازمان ملی استاندارد برای ما در نظر گرفته بر اساس اهدافی است که سازمان در سال جاری بر آن متمرکز شده که آن ایجاد اعتماد است.

وی افزود: هدف استاندارد ایجاد ایمنی و سلامت برای عموم مردم است تا در ابتدای امر با اعتمادی که به این سازمان دارند بتوانند، ایمنی و سلامت خود را حفظ کنند.

سربازپور با اشاره به روزشمار هفته استاندارد، ادامه داد: سازمان ملی استاندارد سال ۱۳۰۴ تأسیس شد و اداره استاندارد رفسنجان قدیمی‌ترین اداره استاندارد در کشور است که سال ۱۳۴۶ با هدف اصلی کنترل کیفیت کالای صادراتی پسته ایجاد شد.

رئیس اداره استاندارد رفسنجان با بیان اینکه مهمترین وظیفه استاندارد کنترل کیفی کالاهای صادراتی و تولید داخل است، یادآور شد: از سال ۸۳ شهرستان‌های انار و شهربابک نیز زیر پوشش اداره استاندارد رفسنجان هستند.

سربازپور بیان داشت: مجموعه فعالیت های همکاران من در بحث اجرای استانداردها انجام دادند صدور ۱۱۲ پروانه کابرد استاندارد برای واحدهای تولیدی بوده که گاهاً اجباری نیست و استاندادرهای تشویقی را نیز در بر می گیرد.

وی تصریح کرد: به خود می بالیم که مجموعه گواهی های خوداظهاری و استاندادرهای تشویقی در شهرستان تمام سهم استان را می گیرد که کار ارزشمندی است به دنبال این هستیم تا هر کالایی که در این سه شهرستان تولید می‌شود، بتواند خود را به صورت استاندارد معرفی کند.

رئیس اداره استاندارد رفسنجان ابراز داشت: سال گذشته با یک کار تیمی و ضربتی موفق به شناسایی ۴۴ علامت جعلی استاندارد در زمینه ایزوگام شدیم.

سربازپور در ادامه گزارش کاری خود گفت: کلیه وسایل توزینی که به مردم خدمات می دادند را شناسایی و ارزیابی کردیم و صحت عملکرد آنان مورد پایش قرار گرفت و در این راستا۷۷۰ برچسب کالیبراسیون روی ترازوها نصب شد و اکنون می توانیم بگوئیم که نگرانی در زمینه کم فروشی در شهرستان در این رابطه وجود ندارد.

رئیس اداره استاندارد رفسنجان با بیان اینکه وسایل و تجهیزات شهربازی‌ها جزو خدمات استاندارد اجباری هستند و استاندادرهای پیچیده و فنی دارند، اظهار کرد: علاوه بر شهربازی ها، کار نظارت و بازرسی کیفیت تمام وسایل بازی در پارک‌ها نیز باید مورد توجه است. نصب و اجرای تجهیزات بازی نیز باید استانداردسازی شود و لازم است توجه ویژه ای در این زمینه شود.

سربازپور استاندارد بودن وسایل خدمات عمومی از جمله آسانسورها را مورد تأکید قرار داد و افزود: برای مصالح ساختمانی نیز کارگروهی تشکیل شد که واحدهای تولیدی شن و ماسه را نظارت کنند، زیرا واحدهایی بودند که بدون داشتن پروانه فعالیت می‌کردند که خوشبختانه پلمب شدند.

وی تصریح کرد: هیچ کدام از واحدهای تولیدی تیرچه در رفسنجان پروانه استاندارد دریافت نکردند.

رئیس اداره استاندارد رفسنجان در ادامه بیان کرد: سال گذشته دو هزار و ۱۸ گواهینامه صادراتی پسته با وزن بیش از ۳۵ هزار تن صادر کردیم که ۱۰ درصد به اروپا و مابقی به کشورهای غیراروپایی صادر شده است.

به گفته سربازپور در شش ماهه ابتدایی سال جاری نیز ۷۸۳ گواهینامه صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته پنج درصد افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: در زمینه کنترل عیار فلزات گرانبها نیز خوشبختانه از نمونه گیری ۱۰۰ مورد، ۹۰ درصد آنها با استاندارد مطابقت داشتند.