نگاه ویژه به مباحث فرهنگی معضلات اجتماعی را برطرف می کند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا قاسمپور سه شنبه در جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی شهرستان داراب افزود: یکی از اصلی ترین مباحث در کشور «فرهنگ» است.

وی در ادامه گفت: تمامی طرح ها و پروژه های اقتصادی باید پیوست فرهنگی همراه داشته و در همین راستا برنامه ششم توسعه بحث فرهنگ را از اولویت های خود قرار داده است.

قاسمپور مسایل فرهنگی و اجتماعی را بسیار حساس و پیچیده دانسته و از متخصصان و اداره های متولی خواست طرح ها و نظرهای خود را جهت بحث در جلسه های بعدی به این کارگروه بیاورند.

فرماندار شهرستان داراب از اولویت های کلان کشور را در سال جاری اول اقتصاد مقاومتی و بعد پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانست و افزود: طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، فضای مجازی و آمارهای نگران کننده؛ از معضلات بزرگ کشور بوده که باید از ظرفیت خوب مردم استفاده کرد.

فرماندار داراب در خصوص عملکرد دستگاههای متولی گفت: چنان کار کنید تا فردای قیامت پاسخی در پیشگاه حق داشته باشیم؛ جامعه از مسولین توقع دارند و ما باید با همکاری مردم سیاست گذاری کنیم تا جامعه ما کمتر دچار مشکل طلاق و اعتیاد شود.

فرماندار داراب به پژوهش انجام گرفته توسط دادگستری کل استان در خصوص عوامل طلاق در داراب اشاره کرد و افزود: اعتیاد، دخالت اطرافیان و ضرب و شتم از مهمترین عوامل طلاق بوده که باید برای حل آن راهکار ارایه شود.

عبدالرضا قاسمپور به کاهش ۲۶ درصدی طلاق در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ اشاره کرد و خواستار برگزاری جلسه بعدی در کمتر از یک ماه آینده با محوریت بررسی کاهش مصرف مواد مخدر شد.