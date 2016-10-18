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۲۷ مهر ۱۳۹۵، ۲۱:۳۰

عصر امروز؛

تفاهمنامه همکاری با سرمایه گذار ترکیه ای در رفسنجان امضا شد

تفاهمنامه همکاری با سرمایه گذار ترکیه ای در رفسنجان امضا شد

رفسنجان - تفاهم نامه سرمایه گذاری به ارزش بیش از دو هزار میلیارد ریال بین فرمانداری رفسنجان و شرکت سرمایه گذاری ترکیه ای در هتل باغ رفسنجان امضا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری عصر سه شنبه در این رابطه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز میزبان سرمایه‌گذاری از کشور ترکیه بودیم که تفاهمنامه بین این گروه و شرکای ایرانی در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان منعقد شد.

وی افزود: این سرمایه گذاران قرار است در منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان سه طرح سرمایه گذاری اجرا کنند که یکی از طرح ها احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی است که در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار در منطقه ویژه اقتصادی اجرا شده و تا یک سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: طرح دیگر احداث نیروگاه گازی ۲۵ مگاواتی در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع است که این طرح نیز در سال آینده بهره برداری می رسد.

فرماندار رفسنجان اضافه کرد: مرکز نمایشگاه فروش خودرو هوندا و موتورسیکلت نیز در زمینی به مساحت ۲.۲ هکتار در رفسنجان در سه ماه آینده توسط این سرمایه گذاران ترکیه ای ایجاد می شود.

کد مطلب 3799635

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