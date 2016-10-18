به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان دیر عصر سهشنبه در همایش هماندیشی با موضوع تاثیر آسیبهای اجتماعی بر نهاد خانواده در دیر گفت: آشنایی شهروندان با آسیبهای اجتماعی امری ضروری است.
حمزه اعتماد اضافه کرد: فرمانداری شهرستان دیر قصد دارد سلسله برنامههایی با این موضوع در سطح شهرستان برگزار کند و این اولین جلسهای بود که برگزار شد.
وی بیان داشت: همه مردم و بهخصوص نهادهای فرهنگی باید نسبت به این امر مهم و پیشگیری از مواد مخدر تلاش کنند.
فرمانده منطقه انتظامی شهرستان دیر نیز گفت: یکی از آسیبهای اجتماعی مهم که پرداختن به آن بسیار مهم است مسئله اعتیاد است.
سرهنگ حمید محمدینسب در ادامه بر چگونگی رفتار با پدیده اعتیاد، آشنایی با مواد و مبارزه با اعتیاد مطالبی بیان کرد.
وی افزود: مبارزه با اعتیاد وظیفه همه است و امروزه مصرف مواد مخدر تنها به مردان اختصاص ندارد بلکه در بین دختران و زنان و دانشآموزان به یک معضل تبدیل شده است و ما باید تلاش کنیم و دلایل آن را شناسایی کنیم.
در پایان جلسه حاضرین سوالات خود را مطرح کردند و فرمانده منطقه انتظامی دیر به سوالات پاسخ داد.
نظر شما