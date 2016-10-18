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۲۷ مهر ۱۳۹۵، ۲۱:۵۱

همایش تاثیر آسیب‌های اجتماعی بر نهاد خانواده در دیر برگزار شد

همایش تاثیر آسیب‌های اجتماعی بر نهاد خانواده در دیر برگزار شد

بوشهر - همایش هم‌اندیشی با موضوع تاثیر آسیب‌های اجتماعی بر نهاد خانواده در دیر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان دیر عصر سه‌شنبه در همایش هم‌اندیشی با موضوع تاثیر آسیب‌های اجتماعی بر نهاد خانواده در دیر گفت: آشنایی شهروندان با آسیب‌های اجتماعی امری ضروری است.

حمزه اعتماد اضافه کرد: فرمانداری شهرستان دیر قصد دارد سلسله برنامه‌هایی با این موضوع در سطح شهرستان برگزار کند و این اولین جلسه‌ای بود که برگزار شد.

وی بیان داشت: همه مردم و به‌خصوص نهادهای فرهنگی باید نسبت به این امر مهم و پیشگیری از مواد مخدر تلاش کنند.

فرمانده منطقه انتظامی شهرستان دیر نیز گفت: یکی از آسیب‌های اجتماعی مهم که پرداختن به آن بسیار مهم است مسئله اعتیاد است.

سرهنگ حمید محمدی‌نسب در ادامه بر چگونگی رفتار با پدیده اعتیاد، آشنایی با مواد و مبارزه با اعتیاد مطالبی بیان کرد.  

وی افزود: مبارزه با اعتیاد وظیفه همه است و امروزه مصرف مواد مخدر تنها به مردان اختصاص ندارد بلکه در بین دختران و زنان و دانش‌آموزان به یک معضل تبدیل شده است و ما باید تلاش کنیم و دلایل آن را شناسایی کنیم.

در پایان جلسه حاضرین سوالات خود را مطرح کردند و فرمانده منطقه انتظامی دیر به سوالات پاسخ داد.

کد مطلب 3799640

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