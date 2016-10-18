ادارات روند صدور مجوزها را برای سرمایه گذاران پیچیده نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری، محمدصادق پورمهدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی امروز در شورای اداری و اقتصاد مقاوتی شهرستان چاراویماق شرکت کرد.

وی در این جلسه با اشاره به اهمیت عملی نمودن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در رشد و توسعه کشور، اجرای بند بند این سیاست را از وظایف کلیه دستگاههای اجرایی دانست و افزود: هر یک از مسئولان در هر جایگاهی در مقابل اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص عملی نمودن اقتصاد مقاومتی مسئول هستند. لذا باید تمام تلاش و نیروی خود را در این زمینه بکار ببریم.

پور مهدی در ادامه این جلسه تقویت بخش خصوصی را از عوامل اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: همیشه از جذب سرمایه گذار استقبال می کنیم و همیشه خواستار سرمایه گذاری بخش خصوصی در تمامی پروژه ها هستیم. مسئولان دستگاههای اجرایی نباید فرصت سرمایه گذاری افراد را با پیچیده تر کردن بروکراسی اداری از دست بدهند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در خصوص توسعه روستاهای کمتر توسعه یافته و دوردست ومحروم نیز گفت: برای توسعه محدوده این روستاها نباید مانع ایجاد کنیم. وی از ادارات منابع طبیعی، بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی و محیط زیست خواست تا برای توسعه محدوده روستاها همکاری های لازم را بعمل آورند.

در این جلسه چند تن از کارآفرینان و دهیاران شهرستان گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه اقتصاد مقاومتی ارائه کردند.

قبل از جلسه شورای اداری پور مهدی از کارخانه گچ امین شادیان، کارخانه در حال احداث گچ قلعه حسین آباد، مجتمع رفاهی خدماتی در حال ساخت آبگرم و یک واحد کارگاه تولیدی لباس در شهر قره آغاج دیدن کرد.