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۲۷ مهر ۱۳۹۵، ۲۳:۱۸

ارتش سوریه اعلام کرد؛

آمریکادرصدد تامین گذرگاههایی برای انتقال داعش ازموصل به سوریه است

آمریکادرصدد تامین گذرگاههایی برای انتقال داعش ازموصل به سوریه است

فرماندهی کل ارتش سوریه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که آمریکا و متحدانش قصد دارند گذرگاه هایی امن را برای انتقال داعش از موصل به اراضی سوریه تامین کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، فرماندهی کل ارتش و نیروهای مسلح سوریه اعلام کرد که آمریکا و متحدانش درصدد تامین گذرگاه های امن برای انتقال تروریست های داعش از موصل به سمت اراضی سوریه هستند.

فرماندهی کل ارتش و نیروهای مسلح سوریه روز سه شنبه با صدور بیانیه ای تاکید کرد که نقشه آمریکا با آغاز عملیات نظامی ارتش عراق برای آزادی موصل از سیطره داعش و فرار عناصر این گروه در پی حملات ارتش عراق روشن شده است.

این بیانیه می افزاید که هدف از تامین این گذرگاه ها حفظ عناصر داعش از یک سو و تقویت حضور آنها در داخل اراضی سوریه از سوی دیگر است تا به این ترتیب بتوانند شرایط میدانی جدیدی را در منطقه شرقی سوریه به سمت دیرالزور، الرقه و تدمر اعمال کنند.

فرماندهی ارتش سوریه در بیانیه خود تاکید کرد که هرگونه تلاش برای عبور از مرزهای سوریه به مثابه تجاوز به حاکمیت این کشور است و هرکسی که اقدام به این کار کند تروریست بوده و با تمام امکانات موجود با وی برخورد خواهد شد.

لازم به ذکر است که «سرگی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه نیز روز سه شنبه تاکید کرد در صورتی که عناصر داعش در موصل بخواهند از حملات نیروهای عراقی به اراضی سوریه نفوذ کنند مسکو اقدامات نظامی مناسب را در این زمینه اتخاذ خواهد کرد.

کد مطلب 3799653

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