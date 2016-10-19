به گزارش خبرنگار مهر، مردم ایران اسلامی و عاشقان اهل بیت(ع) از نقاط مختلف جهان خود را به کشور عراق رسانده و در آئین بزرگ پیاده‌روی اربعین شرکت می‌کنند و عشق خود به امام حسین و یاران باوفایش را اینگونه نمایش می‌دهند.

مردم استان بوشهر نیز همواره حضوری گسترده و پرشور در این برنامه داشته‌اند و علاوه بر سفر به کشور عراق، با برپایی موکب‌هایی در مسیر پیاده‌روی، از دیگر زائران نیز میزبانی می‌کنند.

امسال نیز همچون سال‌های گذشته شاهد شور و اشتیاق بالای مردم استان بوشهر برای حضور در همایش پیاده روی اربعین هستیم و مردم از نقاط مختلف استان آمادگی خود را برای این همایش بزرگ اعلام کرده‌اند و گروه‌های متعددی نیز سفر خود را آغاز کرده‌اند.

برپایی موکب و زائرسرا در عراق

استاندار بوشهر عصر سه‌شنبه در نشست ستاد اربعین استان بوشهر اظهار داشت: نیاز است که هماهنگی لازم بین همه گروه‌های پیاده‌روی اربعین ایجاد شود تا شاهد خدمات‌دهی و نظم بیشتر و بهتری در برنامه پیاده‌روی اربعین باشیم.

مصطفی سالاری با اشاره به وظیفه سنگین ستاد اربعین در ساماندهی اعزام زائران به کشور عراق و همچنین خدمات‌رسانی به زائران در خاک عراق خاطرنشان کرد: امسال مسئولیت‌های سنگین‌تری نسبت به سال‌های قبل است و باید تلاش ویژه‌ای صورت گیرد.

وی خواستار پرهیز از اعزام‌های فردی و انجام حرکت‌ها به صورت گروهی شد و افزود: فرمانداران شهرستان‌ها برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی و منابع پشتیبانی تلاش و جدیت بالایی داشته باشند.

استاندار بوشهر با اشار به ثبت‌نام ۱۱ هزار و ۸۸۹ زائر استان بوشهر در سامانه سماح برای شرکت در پیاده‌روی اربعین بیان کرد: کمک‌ها و منابع پشتیبانی سفر اربعین حسینی به‌صورت متمرکز در سپاه امام صادق(ع) استان مدیریت و قبل از اربعین به عراق ارسال می‌شود.

وی با اشاره به استقرار و فعالیت پنج موکب و زائر سرا ویژه زائران استان بوشهر، اضافه کرد: هر ۴۸ ساعت یک بار نشست‌های هماهنگی ستاد اربعین حسینی برگزار می‌شود.

افزایش حضور بوشهری‌ها در پیاده‌روی اربعین

مدیرکل حج و زیارت استان بوشهر نیز در این نشست با اشاره به شرکت ۱۰ هزار و ۲۵۰ نفر از استان بوشهر در پیاده‌روی اربعین حسینی سال گذشته، اظهار داشت: امسال تاکنون بیش از ۱۱ هزار و ۸۸۰ نفر مردم استان بوشهر در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند.

عبدالرسول رنجبر با اشاره به صدور ویزای عراق برای ۵۰ درصد از افرادی که در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند، افزود: بیش از ۴۰ دفتر و مرکز اقدامات مربوط به ثبت‌نام زائران را انجام می‌دهند.

وی با تاکید بر اینکه همه افرادی که قصد حضور در کنگره اربعین را دارند باید در سامانه سماح ثبت‌نام کنند، اضافه کرد: تاکنون دو هزار و ۸۸۵ گروه برای اعزام به کربلای معلی در استان بوشهر تشکیل شده است.