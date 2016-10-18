فواید رژیم غذایی مدیترانه ای برای قوه بینایی

به گزارش خبرنگار مهر، طبق یک مطالعه جدید، افرادی که از رژیم غذایی مدیترانه ای پیروی می کنند یک سوم کمتر در معرض ابتلا به بیماری چشمی موسوم به « دژنراسیون ماکولا» یا تباهی لکه زرد چشم (AMD ) که منجر به کوری می شود، قرار خواهند داشت.

طبق گزارش این محققان، پیروی بیشتر از رژیم غذایی مدیترانه ای با ریسک کمتر بیماری AMD که با افزایش سن بروز می کند همراه است و تنها ۳۹ درصد افرادی که از این رژیم غذایی پیروی کردند مبتلا به این بیماری چشمی شدند درحالیکه در حدود ۵۰ درصد از افرادی به این بیماری مبتلا شدند که از این رژیم غذایی پیروی نکرده بودند.

محققان دریافتند میوه ها مخصوصا نقش مهمی در سلامت چشم دارند و افرادی که حدود ۱۴۰ گرم میوه در روز می خورند ۱۵ درصد کمتر مبتلا به بیماری چشمی تباهی لکه زرد می شوند.

بعلاوه این گزارش نشان داده است که کافئین و آنتی اکسیدان ها برای سلامت چشم نقش محافظتی دارند. بطوریکه افرادی که میزان بالای کافئین مصرف می کردند (در حدود ۷۸ میلی گرم در روز) ۵۴.۴ درصد مبتلا به AMD نشدند و ۴۵.۱ درصد مبتلا به این بیماری بودند.

در این مطالعه، تیم تحقیق ۸۸۳ فرد ۵۵ ساله و بالاتر را در کشور پرتغال بین سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ مورد مطالعه قرار دادند. به منظور بررسی میزان پیروی این افراد از رژیم غذایی مدیترانه ای، از آنها در مورد میزان خوردن برخی غذاهای مشخص پرسیده شد و براساس پاسخ شان به آنها از ۰ تا ۹ امتیاز داده شد بطوریکه نمره ۹ حاکی از بیشترین پیروی از رژیم غذایی مدیترانه ای بود.

به گفته محققان، علاوه بر حفاظت از سلامت چشم، این رژیم غذایی با کنترل بهتر قند خون، ریسک پایین تر افسردگی و کاهش میزان التهاب نیز مرتبط است.