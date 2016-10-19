مشارکت ۸۰ درصدی اهالی شهر شنبه در سرشماری اینترنتی

سید طاها موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: داشتن اطلاعات و آمار مناسب نقش بسیار مهمی در برنامه‌ریزی خواهد داشت و نتیجه برنامه‌ریزی بر اساس آمار نیز توسعه پایدار است.

وی با اشاره به برگزاری سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ به صورت حضوری و اینترنتی، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون مرحله ثبت‌نام اینترنتی این سرشماری در حال انجام است و امیدواریم همه مردم در این سرشماری ثبت‌نام کنند.

شهردار شنبه اضافه کرد: در راستای اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب، شهرداری و شورای شهر شنبه تلاش ویژه‌ای برای افزایش میزان مشارکت مردم در مرحله اینترنتی سرشماری داشته‌اند.

وی ادامه داد: با تبلیغات گسترده شهرداری و همکاری کامل در سرشماری توسط اعضای شورای اسلامی شهر و ثبت‌نام به‌صورت رایگان همراه با جوایز ویژه، شاهد استقبال بسیار خوبی از سوی مردم این شهر هستیم.

موسوی از مشارکت ٨٠ درصدی مردم شنبه در سرشماری اینترنتی تا روز سه شنبه ٢٧ مهرماه خبر داد و افزود: با توجه به تمدید مهلت سرشماری اینترنتی و استقبال مردم، انتظار می‌رود میزان مشارکت بیشتر شود.