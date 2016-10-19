کارگاه دو روزه آموزش مجسمه سازی در شهرستان فومن برگزار شد

یوسف نیک انجام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارگاه دو روزه آموزش مجسمه سازی در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن برگزار شد.

وی با بیان اینکه سرپرستی این کارگاه آموزشی برعهده سید مصطفی رادمند بود، افزود: زهرا عباسپور هنرمند مجسمه ساز نیز به عنوان مربی آموزش دهنده در این کارگاه حضور داشت.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را شناسایی پتانسیل و استعدادهای جوانان علاقه مند به هنر مجسمه سازی در فومن عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از وظایف اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزاری کلاس، دوره و کارگاه های آموزشی در جهت غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و شناسایی استعدادها و پتانسیل های آنها است.

به گفته این مسئول از این کارگاه آموزشی استقبال خوبی صورت گرفت و جمعی از جوانان علاقه مند به رشته مجسمه سازی در این کارگاه شرکت کرده و از اساتید این رشته هنری بهره مند شدند.