دامنه«الوند» توان تحمل ورود خودروهای آفرود و موتورسواران را ندارد

عباس چشمه قصابانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع ورود خودروهای آفرود و موتورسواران به کوهستان الوند اظهار داشت: کوهستان الوند یک محیطزیست زنده و پایدار است و طاقت بسیار کمی دارد و مانند کوهستانهایی که در شهرهای کویری قرار دارند و موجود زنده و پوشش گیاهی ندارند نیست و ورود خودروهای آفرود و موتورها آسیب بسیار جدی به پوشش گیاهی و حیات جانوران این منطقه وارد می کند.
وی افزود: هیئت کوهنوردی برای جلوگیری از ورود افرود سواران به دامنه الوند قادر به انجام کاری نیست که با خاطیان برخورد کند و توان این کار را ندارد اما باید قانون مشخصی در کشور در این زمینه وضع شود.
کارشناس رشته کوهنوردی و سخنگوی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان همدان بابیان اینکه افرادی که با این وسایل نقلیه به کوهستان میآیند متوجه جنایتی که در حق نسلهای آینده و طبیعت میکنند نیستند، گفت: نباید نسبت به این موضوع بیتفاوت بود.
چشمه قصابانی بابیان اینکه ما تا جایی که به حریم دیگران تعرض نکنیم و رفاه و آرامش دیگران را بر هم نزنیم میتوانیم هر کاری انجام دهیم اما جایی که رفاه دیگران را بر هم میزنیم مسئول هستیم، گفت: کوهستان متعلق به موجودات زنده است و نباید با ورود خودرو به این محیط آسیب زد.
وی با اشاره خسارات ورود وسایل نقلیه به کوهستان الوند بیان کرد: آلودگی صوتی کمترین آسیبی است که با ورود خودرو و موتور به طبیعت میزنیم.
سخنگوی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان همدان عنوان کرد: سرریز روغن و یا سوخت این وسایل در طبیعت با مرگ گونههای جانوری و گیاهی همراه است و ورود این سوخت و روغن به آبهای جاری مرگ طبیعت را رقم می زند.
چشمه قصابانی با اشاره به اقدامات هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان همدان در این زمینه گفت: تنها کاری که از دست ما بر میآید فرهنگسازی و اطلاعرسانی در این زمینه بوده چراکه برخورد قانونی خارج از توان هیئت است.
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