اورانوس ۲ قمر خود را پنهان کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از تک تایمز، دانشمندان داده های به دست آمده توسط فضاپیمای وویجر ۲ را که در سال ۱۹۸۶ در دنیای اکتشافات فضایی خبرساز شده بود بازبینی کرده و مورد تجزیه و تحلیل دوباره قرار داده اند.

آنها در خلال این بررسی ها متوجه دو قمر اورانوس شده اند که در حلقه های آن پنهان شده اند.

کنکاش دوباره در یافته های وویجر ۲ توسط دو تن از دانشمندان سیاره شناسی دانشگاه آیداهوو صورت گرفته است.

اورانوس سومین سیاره بزرگ منظومه شمسی محسوب می شود که تاکنون برای آن ۲۷ قمر شناسایی شده است و نکته جالب اینجاست که دو قمر تازه شناسایی شده در مقایسه با این ۲۷ قمر فاصله کمتری با اورانوس دارند.

همین فاصله اندک موجب شده که در حلقه های اورانوس شاهد الگوهای مواجی باشیم.

اورانوس به واسطه فاصله زیادی که از زمین دارد همواره با انبوهی از ناشناخته ها برای دانشمندان تصور می شده است و تقریبا می توان گفت تمامی آنچه که درباره این سیاره می دانیم نتیجه بررسیهای صورت گرفته توسط کاوشگر وویجر ۲ است که ۳۰ سال پیش به دست آمد.

اکنون و با مشخص شدن اینکه دو قمر ناشناخته دیگر در دو حلقه یعنی آلفا و بتا از مجموع ۱۳ حلقه اورانوس وجود دارد باز هم ارزش عملکرد کاوشگر وویجر ۲ به چشم می آید.