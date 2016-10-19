برگزاری همایش«ازدواج موفق وتحکیم خانواده» بارویکرد اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رستمی در جلسه شورای راهبری «همایش ملی ازدواج موفق و تحکیم خانواده با رویکرد اقتصاد مقاومتی» که به منظور هماهنگی و برنامه ریزی برگزاری این همایش برگزار شد، گفت: اعضای این شورا شامل نمایندگان دستگاه ها و نهادهای دولتی و همچنین بخش خصوصی است که در حوزه های مختلف ازدواج و خانواده فعالیت دارند و هدف از تشکیل این شورا ایجاد هماهنگی و استفاده از نظرات و پیشنهادات کاربردی این اعضا است.

وی در خصوص علت برگزاری این همایش گفت: یکی از مسئولیت های مهم حوزه جوانان چه در وزارت ورزش و جوانان و چه درسازمان ملی جوانان سابق مربوط به حوزه ازدواج و خانواده بوده است که این مهم در قالب هماهنگی بین دستگاه ها و نهادهای مرتبط به نتیجه خواهد رسید.

رستمی افزود: برای ساماندهی مسائل مرتبط با حوزه ازدواج و خانواده باید نظرات و رویکردهای صاحبنظران این حوزه به خوبی گردآوری شود تا از این طریق بتوان راهبردهای موثر و کاربردی تدوین کرد لذا همایش یاد شده در جهت تجمیع دستاوردهای موجود در حوزه ازدواج و خانواده پیش بینی شده است و این شورا با رویکرد برنامه ریزی جامع در این خصوص شکل گرفته است.

معاون ساماندهی امور جوانان با اشاره به حضور نمایندگان حوزه های مختلف در این جلسه گفت: در این جلسه نمایندگانی از بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حضور دارند چرا که در نظر داریم در همایش پیش رو به جنبه های مختلف مسئله ازدواج و خانواده پرداخته و از نگاه تک بعدی بپرهیزیم.