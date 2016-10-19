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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۹:۰۷

معاون ساماندهی امور جوانان خبر داد؛

برگزاری همایش«ازدواج موفق وتحکیم خانواده» بارویکرد اقتصاد مقاومتی

برگزاری همایش«ازدواج موفق وتحکیم خانواده» بارویکرد اقتصاد مقاومتی

معاون ساماندهی امور جوانان از برگزاری «اولین همایش ملی ازدواج موفق و تحکیم خانواده با رویکرد اقتصاد مقاومتی» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رستمی در جلسه شورای راهبری «همایش ملی ازدواج موفق و تحکیم خانواده با رویکرد اقتصاد مقاومتی» که به منظور هماهنگی و برنامه ریزی برگزاری این همایش برگزار شد، گفت: اعضای این شورا شامل نمایندگان دستگاه ها و نهادهای دولتی و همچنین بخش خصوصی است که در حوزه های مختلف ازدواج و خانواده فعالیت دارند و هدف از تشکیل این شورا ایجاد هماهنگی و استفاده از نظرات و پیشنهادات کاربردی این اعضا است.

وی در خصوص علت برگزاری این همایش گفت: یکی از مسئولیت های مهم حوزه جوانان چه در وزارت ورزش و جوانان و چه درسازمان ملی جوانان سابق مربوط به حوزه ازدواج و خانواده بوده است که این مهم در قالب هماهنگی بین دستگاه ها و نهادهای مرتبط به نتیجه خواهد رسید.

رستمی افزود: برای ساماندهی مسائل مرتبط با حوزه ازدواج و خانواده باید نظرات و رویکردهای صاحبنظران این حوزه به خوبی گردآوری شود تا از این طریق بتوان راهبردهای موثر و کاربردی تدوین کرد لذا همایش یاد شده در جهت تجمیع دستاوردهای موجود در حوزه ازدواج و خانواده پیش بینی شده است و این شورا با رویکرد برنامه ریزی جامع در این خصوص شکل گرفته است.

معاون ساماندهی امور جوانان با اشاره به حضور نمایندگان حوزه های مختلف در این جلسه گفت: در این جلسه نمایندگانی از بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حضور دارند چرا که در نظر داریم در همایش پیش رو به جنبه های مختلف مسئله ازدواج و خانواده پرداخته و از نگاه تک بعدی بپرهیزیم.

کد مطلب 3799694

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