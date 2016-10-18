اکوادور «جولیان آسانژ» را از دسترسی به اینترنت محروم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، وبگاه افشاگر «ویکی لیکس» تأیید کرده است که پس از افشای سری جدیدی از رایانامه های مدیر کمپین انتخاباتی هیلاری کلینتون، سفارت اکوادور در لندن «جولیان آسانژ» بنیانگذار این وبگاه را از دسترسی به اینترنت محروم کرد.

ویکی لیکس در صفحه توئیتر خود نوشت: «اینترنت در ساعت ۵ بعدازظهر به وقت محلی و مدت کوتاهی پس از انتشار [متن سخنرانی] هیلاری کلینتون در شرکت گلدمن ساچز قطع شد».

از آن به بعد، دو سری جدید از رایانامه های «جان پودستا» مدیر کمپین انتخاباتی هیلاری کلینتون بر روی وبگاه ویکی لیکس انتشار یافته است.

ویکی لیکس پیشتر اعلام کرده بود که با قطع عامدانه دسترسی آسانژ به اینترنت از سوی یک طرف دولتی، «برنامه های احتمالی» را فعال می کند.

این رویداد پس از آن اتفاق افتاد که حضور یافتن آسانژ در بالکن سفارت اکوادور در لندن- که برای روز چهارم اکتبر برنامه ریزی شده بود- به دلیل مسائل امنیتی لغو شد.

گفتنی است که جولیان آسانژ بینانگذار وبگاه افشاگر ویکی لیکس چهار سال پیش به دلیل هراس از مورد آزار و شکنجه قرار گرفتن به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد.