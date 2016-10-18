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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱:۵۶

پس از دیدار با رهبران حشدالشعبی؛

مقتدی صدر: آماده حمایت از ارتش عراق در مبارزه با تروریستها هستیم

مقتدی صدر: آماده حمایت از ارتش عراق در مبارزه با تروریستها هستیم

رهبر جریان صدر عراق پس از دیدار با شماری از رهبران «حشدالشعبی»، بر آمادگی خود برای حمایت از ارتش عراق در مبارزه با تروریست ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر عراق روز سه شنبه با تعدادی از رهبران حشدالشعبی و گروه های مقاومت این کشور در نجف اشرف دیدار و آخرین تحولات عراق را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

مقتدی صدر در نشست خبری پس از این دیدار بر آمادگی برای حمایت از ارتش عراق در مبارزه با تروریست ها تاکید کرد. وی گفت: ما برای مواجهه با دخالت ترکیه در عراق اقداماتی را در نظر داریم که آن را با برگزاری تظاهرات آغاز کردیم و منتظر سایر اقدامات باشید.

«هادی العامری» دبیرکل سازمان بدر عراق نیز اظهار داشت: عراق تنها توسط عراقی ها آزاد می شود و ماموریت اصلی ما آزادسازی اراضی از داعش و خلاص شدن از این غده سرطانی و بازگشت آوارگان است.

«ابومهدی المهندس» معاون فرمانده نیروهای حشدالشعبی نیز اعلام کرد که این نیروها در عملیات آزادسازی شهر موصل مشارکت دارند و تنها ارتش وارد این شهر خواهد شد. وی همچنین بر پایبندی به موضع دولت، پارلمان و مردم عراق در مخالفت با حضور نیروهای ترکیه در خاک این کشور تاکید کرد.

کد مطلب 3799699

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