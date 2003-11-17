اتحاديه اروپا و روسيه ايران را به اسراييل ترجيح دادند

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه "وردنت ديلي" در مقاله اي نوشت: رژيم صهيونيستي كه روسيه واتحاديه اروپا را تهديد كرده بود برنامه هاي هسته اي ايران را محكوم نمايند، ظاهرا موفقيتي در دستيابي به اهداف خصمانه خويش به دست نياورده است.

شائول موفاز وزيرجنگ رژيم صهيونيستي كه هفته جاري با پاول وزيرامورخارجه ، چني معاون وي و رايس مشاور امنيت ملي آمريكا ديدار كرد، ضمن يادآوري مسئله عراق و كمك فرانسه به ساخت راكتور40 مگاواتي درعراق، چنين اعمالي را مغاير با سياست گذاري هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي دانست.

دراين مقاله آمده است: رژيم صهيونيستي ادعا مي كند كه بايد از وضعيت پيش آمده درعراق عبرت گرفت و اجازه نداد بار ديگر كشوري در اين منطقه به امكانات هسته اي دست پيدا كند.

ورد نت دلي درادامه مي افزايد: موضع گيري هاي اسراييل كه ايران را برابر با وضعيت عراق مي داند و مدعي است بايد با اين دو كشور رفتار مشابهي درنظر گرفت، راه به بن بست دارد و اين رژيم اشغالگرنتيجه چنين موضع گيري هايي را تا به حال نيز در برخوردهاي اتحاديه اروپا وروسيه مشاهده كرده كه نه تنها با ايران رفتاردوستانه اي داشته است بلكه حاضر به همكاري با اين كشورنيزشده اند.

دراين مقاله آمده است: اسراييل در حالي درباره كشورهائي همچون عراق وايران اظهار نظر مي كند كه خود عضو پيمان منع گسترش سلاح هاي اتمي نيست و اين دو كشورعضو NPT مي باشند. ما امروز به خوبي مي دانيم كه اسراييل سوال هاي بي جايي را مطرح مي كند كه خود نيز به جواب آنها آگاه است.

ورد نت ديلي در پايان آورده است : ايران از دهه 1980 تلاش براي دستيابي به تكنولوژي هسته اي را آغاز كرده كه كشورهايي همچون فرانسه و آلمان به خواسته آمريكا همكاري خود با تهران را منوط به تاييد شدن اين كشورازسوي آژانس بين المللي انرژي اتمي دانسته اند.هم اكنون نيز آژانس اعلام كرد كه هيچ گونه مدركي مبني بر وجود حركات غير قانوني هسته اي در ايران پيدا نكرده است.

اين روزنامه با مطرح كردن اين موضوع كه در صورت تاييد برنامه هاي هسته اي ايران از سوي آژانس بين المللي انرژي اتمي، چگونه اسراييل به خود اجازه مي دهد چنين مهملاتي به هم ببافد، مي افزايد: بسياري از كارشناسان جهان معتقدند اسراييل توانايي تاب آوردن در برابر قدرتي آشنا به امورهسته اي را در منطقه ندارد و در حال حاضر كه به نظر مي رسد ايران دراين راه پيشرفت مناسبي داشته است قصد دارد به هر ترتيب مانع از اين پيشرفت شود.