پروژه فاضلاب شهرستان ملارد ۴۶درصد پیشرفت داشته است

احمد امینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم توسعه زیرساخت های زیر بنایی و رو بنایی ملارد اظهار داشت:یکی از نیازهای جدی این شهرستان به پروژه فاضلاب معطوف می شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان ملارد عنوان کرد:بر اساس برآوردهای انجام شده، پیشرفت ۴۶ درصدی برای این طرح حاصل شده و تاکنون قریب به شش میلیارد تومان بودجه به این پروژه اختصاص یافته است که با تخصیص کامل اعتباراتِ تعیین و تعریف شده، بهره برداری از این پروژه تسریع خواهد شد.

وی افزود:مجموع اعتبارات مرتبط با این پروژه در سال گذشته، ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و در سال جاری ۱۳ میلیارد تومان مصوب شده که امیدواریم با تأمین آن، پیشرفت فیزیکی مضاعفی در این پروژه حاصل شود.

امینی عنوان کرد:در کنار پروژه فاضلاب، طرح تصفیه خانه در روستاهای صالح آباد و حصار در دستور کار قرار گرفته که با بهره برداری از این طرح، امکان بازگشت مجدد فاضلاب و تصفیه آن به نحو مطلوبی فراهم خواهد شد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان ملارد گفت:بر اساس زمان بندی تعریف شده، مقرر است ظرف سه سال آینده، بهره برداری ازاین پروژه فراهم شود.

وی افزود:بر اساس برنامه ریزی طراحی شده، عملیات اجرایی پروژه تا سال ۱۴۱۵ استمرار خواهد داشت که می توان از آن تحت عنوان افق ترسیم شده در دراز مدت یاد کرد.

امینی عنوان کرد: مِدول اول این پروژه تا سال ۱۴۱۵ به بهره برداری خواهد رسید که ظرفیت این عرصه، ۳۵ هزار متر مکعب تعریف و طراحی شده است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان ملارد یادآور شد:بدون تردید با راه اندازی و بهره برداری از پروژه های اشاره شده، زمینه و بستر لازم برای مدیریت بهینه و هر چه شایسته تر آب نیز فراهم می شود که با اتکا به آن، می توان به نحو سازنده ای، انسدادها و برخی بن بست ها در عرصه محدودیت هایِ حوزه آبی را پشت سر گذاشت.