رَمپ ورودی تهران-قدس در سال جاری به بهره برداری می رسد

محسن ضرغام در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت اتمام پروژه پل ورودی شهرستان قدس به عنوان مطالبه عمومی مردم شهرستان اظهار داشت: این پروژه از سال های گذشته با موانع و فراز و نشیب های بسیار مواجه شده و در حال حاضر بهره برداری از آن ضرورتی است که با جدیت از سوی فرمانداری قدس پیگیری می شود.

فرماندار قدس عنوان کرد:مباحث بسیاری در این خصوص مطرح شده و تلاش ما نیز بر این امر استوار بوده تا بستر و شرایط لازم برای تسریع ساماندهی و راه اندازی این پروژه تسهیل شود.

وی افزود:چندی پیش پیرو جلسه ای که در استانداری تهران برگزار شد، تلاش کردیم با رایزنی و تعامل، الزامات و پیش نیازهای ضروری و اساسی برای راه اندازی این پروژه تأمین و فراهم شود.

ضرغام گفت:خوشبختانه با حمایت و مساعدت مجموعه مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، مقرر شد مبلغ ۱۷ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه اشاره شده اختصاص یابد.

فرماندار قدس در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص زمان بهره برداری از این پروژه عنوان کرد:اتمام کامل پروژه مستلزم اجرایی شدن اقدامات لازم برای راه اندازی طرح شده است، اما آنچه که در حال حاضر با اطمینان می توانیم به آن اشاره کنیم، به افتتاح رمپ ورودی از تهران به شهر قدس معطوف می شود که امیدواریم در سال جاری به پایان برسد.

وی افزود:در حوزه آب روستایی نیز ۱۴ میلیارد تومان اعتبار اختصاص پیدا خواهد کرد که در نوع خود، برجسته و قابل توجه محسوب می شود.

ضرغام یادآور شد:در مجموع ۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای این شهرستان در نظر گرفته شده که می توان از این موفقیت به عنوان یکی از دستاوردهای اساسی و برجسته جلسه با مسئولان ارشد استان تهران یاد کرد که ثمرات و محاسن آن در آینده مشخص خواهد شد.