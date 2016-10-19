تعامل واحدهای صنعتی ملارد با هیئت های خارجی تقویت می شود

علی امیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش سازنده و تأثیرگذار مراودات بین المللی و تجاری با فعالان این عرصه در کشورهای منطقه و فرامنطقه ای اظهار داشت: یکی از مولفه های اساسی در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، به اتکای توانمندی های داخلی و توجه به ظرفیت های بومی و درونی و نگاه به بیرون معطوف می شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ملارد عنوان کرد:با عنایت به اهمیتی که برای این اصل اساسی قائل هستیم، تلاش می شود سطح مراودات و تعاملات با طرف های خارجی به نحو شایسته و مطلوبی افزایش یابد.

وی افزود:بدون تردید با ارتقای توانمندی های درونی و باور هر چه بیشتر به استعدادهای بومی و بهره گیری از تجارب و ظرفیت های منطقه ای و فرامنطقه ای، روند حصول دستاوردهای ارزنده و سازنده در عرصه اقتصادی و تجاری و صنعتی و تولیدی تسریع خواهد شد.

امیدی عنوان کرد:با عنایت به ضرورت تقویت چنین رویکردی، واحدهای صنعتی فعال در شهرستان ملارد، مراودات و تعاملات گسترده و حائز اهمیتی را با هیئت های خارجی از کشورهای اروپایی و عربی کلید زده اند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ملارد گفت:چندی پیش تاجران افغانستانی در قالب هیئتی، مذاکرات مطلوبی با واحدهای صنعتی این شهرستان داشتند و تلاش شده این تعاملات با طرف های ترکیه ای نیز تقویت شود.

وی افزود:مراودات اشاره شده، فقط به مسائل اقتصادی و تجاری خلاصه نمی شود، بلکه انتقال فناوری نیز به عنوان دستورکاری ویژه در این تعاملات مدنظر قرار دارد.

امیدی گفت:مذاکراتی نیز با هیئت های روسی عملیاتی و آمادگی لازم از سوی فعالان روسی برای سرمایه گذاری در حوزه صنایع غذایی در این شهرستان اعلام شده است.

رئیس اداره صنعت و معدن و تجارت ملارد یادآور شد:تلاش می کنیم مجموعه این تعاملات، زمینه حصول اهداف تعریف شده را فراهم سازد و بدون تردید در آینده شاهد نتایج سازنده هر چه بیشتری از دل این مراودات و تعاملات برای شهرستان ملارد خواهیم بود.