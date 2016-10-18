شکایت خانواده یکی از قربانیان کودتای ترکیه از مقامات نظامی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، خانواده یکی از قربانیان کودتای نافرجام پانزدهم ژوئیه ترکیه روز سه شنبه با طرح یک دعوی کیفری علیه مقامات نظامی آمریکا، آنها را به مساعدت و همدستی با کودتاچیان در پایگاه هوایی اینجرلیک متهم کرد.

«زکی کیلینچ» پدر «محمد اوگز کیلینچ» روز سه شنبه با حضور در دادسرای شهر آنتالیا علیه مقامات نظامی آمریکا اقامه دعوی کرد.

وی با اشاره به تماسهای خود با خانواده سایر قربانیان این کودتا گفت که «خائنان به ترکیه در حال حاضر در آمریکا زندگی می کنند و از حمایت قدرتهای مشخصی برخوردارند».

زکی کیلینچ در ادامه افزود: «من باور دارم که خانواده های سایر قربانیان این کودتا نیز اقامه دعوی خواهند کرد. همه می دانیم که سازمان تروریستی فتح الله گولن یک گروه تروریستی است و ما خواستار برداشته شدن گامهای ضروری هستیم».

گفتنی است که پس از کشف این موضوع که نیروهای نظامی ترک حاضر در پایگاه هوایی اینجرلیک در کودتا دست داشتند،‌ مقامات ترکیه جریان برق این پایگاه را قطع کردند.

از آن پس تا برقراری مجدد جریان برق، جنگنده های آمریکایی با استفاده از سیستم مولد برق داخلی از این پایگاه پرواز می کردند.

شایان ذکر است که ترکیه «فتح الله گولن»- واعظ اسلامی ترک تبار و مقیم آمریکا- را به سازماندهی کودتای نافرجام پانزدهم ژوئیه و همچنین فعالیتهای طولانی مدت برای سرنگونی دولت آنکارا از طریق نفوذ در نهادهای این کشور به ویژه ارتش، پلیس و قوه قضائیه متهم می کند.

کودتای نافرجام ترکیه ۲۴۰ کشته و حدود ۲۲۰۰ زخمی برجای گذاشت.