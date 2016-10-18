آزادسازی ۳۵۲ کیلومتر از جنوب موصل/رهایی صد خانواده از بند داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، فرماندهی پلیس فدرال عراق از پاکسازی و آزادی ۳۵۲ کیلومتر مربع از مناطق جنوب شهر موصل در چارچوب عملیات آزادسازی این شهر که از بامداد دوشنبه آغاز شده است، خبر داد.

سرتیپ «رائد شاکر جودت» فرمانده پلیس فدرال عراق اعلام کرد که یگان های این پلیس از زمان آغاز عملیات نظامی در استان نینوا ۳۵۲ کیلومتر مربع از جنوب موصل را پاکسازی و آزاد کردند.

رائد شاکر جودت همچنین روز سه شنبه از آزادی بیش از صد خانواده تحت گروگان گروه تروریستی داعش در جنوب موصل خبر داد.

جودت در بیانیه ای اعلام کرد که پلیس فدرال عراق بیش از صد خانواده را که در روستای الجونیه از توابع بخش الشوره در جنوب موصل در بند گروه تروریستی داعش بودند، آزاد کرد.

وی همچنین از آزادی کامل این روستا توسط نیروهای تحت امر خود خبر داد.

از سوی دیگر نیروهای عراق دو روستای «الصعویه» و «المهندس» در جنوب موصل را آزاد کردند.

گفتنی است که «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق بامداد دوشنبه آغاز عملیات آزادسازی موصل را رسما اعلام کرد. در طول این مدت نیروهای امنیتی عراق با حمایت حشدالشعبی و دیگر نیروهای پشتیبان خود پیروزی های گسترده ای را علیه گروه تروریستی داعش کسب کرده اند.