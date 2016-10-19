رییس شورای هماهنگی تبلیغات استان تهران معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین معارفه رییس جدید شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران صبح چهارشنبه با حضور نصرت الله لطفی قائم مقام شورای هماهنگی، سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ائمه جمعه و جمعی از مسئولان و مدیران استانی برگزار شد.

در این مراسم که در سالن اجتماعات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران برگزار شد، از زحمات و تلاش های محسن صباغ رییس سابق شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران تقدیر شد.

در این آیین، حکم حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس جدید شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران قرائت شد.

رییس جدید شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در حاشیه این مراسم و در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تلاش داریم تا از ظرفیت دستگاه ها و نهادهای مختلف برای برگزاری برنامه ها ملی و مذهبی اعم از راهپیمایی ها و مناسبت های گوناگون استفاده کنیم.

محمودی استفاده از ظرفیت رسانه ها و خبرنگاران را بسیار مهم برشمرد و افزود: بدون تردید باید از ظرفیت اصحاب رسانه برای برگزاری هرچه باشکوهتر برنامه های ملی استفاده شود و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، این مهم را در دستور کار خود قرار می دهد.

برگزار برنامه هایی نظیر راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن، ۱۳ آبان، روزقدس و برنامه های گرامیداشت ۱۲ فروردین، ۱۴ و ۱۵ خرداد، ۷ تیر، روز زن، ۹ دی و ۸ شهریور در پایتخت و شهرستان های استان از جمله وظایف شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران است.