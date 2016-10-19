۲۴ میلیارد ریال زکات مستحبی در گیلان جمع آوری شد

حجت الاسلام و المسلمین حامد آزمایش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی شش ماه نخست سال ۹۵، بیش از دو میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان زکات مستحبی از محل محصولات کشاورزی و دامی در استان گیلان جمع آوری شده که غالب این محصولات را برنج، چای، عسل، ماهی و مرغ تشکیل می دهد.

وی با اشاره به نبود منابع جمع آوری زکات واجب در استان تصریح کرد: از آنجایی که زکات واجب به مواردی مانند گندم، جو، خرما، کشمش، طلا، نقره، شتر، گاو و گوسفند تعلق گرفته و این منابع در استان قابل احصا نیست، قرار بر این شده تا از منابع موجود در گیلان به ویژه محصولات کشاورزی با کاشت وسیع همچون برنج و چای و همچنین محصولات دامی مانند عسل، ماهی و مرغ، با نظارت شواری زکات استان، زکات مستحبی جمع آوری شود.

رئیس اداره زکات کمیته امداد گیلان با اشاره به تشکیل بیش از هزار شورای زکات روستایی در سراسر استان گفت: در زیر مجموعه شورای زکات استان و شهرستان که به ریاست نماینده ولی فقیه در استان و ائمه جمعه شهرستان ها و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی تشکیل شده است، هزار و ۸۷ شورای زکات روستایی نیز متشکل از معتمدان هر منطقه و تولیدکنندگان شرکت کننده در طرح زکات مستحبی به فعالیت مشغول هستند.

حجت الاسلام آزمایش ادامه داد: با توجه به امکان صرف وجوهات زکات هر استان در بخش عمرانی و محرومیت زدایی، در راستای کمک به نیازمندان گیلان و پاک کردن چهره فقر از این استان، بنابر تصمیم اخذ شده، تمامی وجوهات از محل جمع آوری زکات در گیلان به ویژه در مناطق روستایی، از طریق معتمدان محلی در بین نیازمندان منطقه توزیع می شود.

وی افزود: این روش برای نخستین بار در استان گیلان اجرایی شده که با دستیابی به اهداف طرح، به سایر استان های کشور نیز تسری داده می شود.