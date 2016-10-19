تریلی حمل سوخت در محور سربیشه –نهبندان واژگون شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباسی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به واژگونی تانکر حامل سوخت در کیلومتر ۱۰ محور سربیشه- نهبندان در ساعت 21 و دقیقه شب گذشته، اظهار کرد: بعد از اعلام این حادثه به مرکز اوژانس چهار دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی عملیات بحران اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی از مصدومیت یک نفر در این حادثه خبر داد و گفت: بر اثر این حادثه راننده تانکر دچار ضربه به سر و کاهش سطح هوشیاری شده بود.

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی خراسان جنوبی ادامه داد: این مصدوم پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی به بیمارستان علی بن ابی طالب سربیشه اعزام و سپس برای انجام اقدامات تخصصی به بیمارستان امام رضا(ع) بیرجند اعزام شد.

عباسی با بیان اینکه همچنین در این حادثه یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ که پشت سر تانکر در حال حرکت بود دچار حریق شد، عنوان داشت: با کمک افراد حاضر در صحنه و حضور به موقع یگان های امدادی حریق مهار و به سرنشینان آن هیچ گونه آسیبی وارد نشد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر نیز با توجه به احتمال بروز حوادث بعدی و ترافیک جاده، یک دستگاه آمبولانس اورژانس در کنار سایر یگان های امدادی در محل حادثه در حال آماده باش هستند.