خراسان جنوبی در رده های آخر برخورداری از امکانات قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیرضایی سه شنبه شب در این دیدار با رئیس کمیته امداد کشور با بیان اینکه کمیته امداد باید مردمی باعزت را پرورش دهد، گفت:کمیته امداد (ره) نهادی انقلابی بوده که باید همواره این روحیه را حفظ کند.
وی با بیان اینکه کمیته امداد با بسیاری از مردم در ارتباط است، افزود: این نهاد توانسته به قلب جامعه وارد شود.
وی با اشاره بهحساب ۱۰۰ امام (ره) بیان کرد: این حساب نتوانسته همانند کمیته امداد نیز با مردم رابطه برقرار کند.
حجتالاسلام رضایی با بیان اینکه خراسان جنوبی دارای ظرفیت های بالایی است، افزود: اما این استان به لحاظ بهرهمندی از برخی امکانات محروم است.
امامجمعه شهرستان بیرجند ادامه داد: اگر چه خراسان جنوبی از لحاظ برخورداری از امکانات در رده های آخر قرار دارد، اما از نظر کمک های مردمی و پرداخت زکات رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه خراسان جنوبی مهد انسانهایی شریف، نیکوکار و ایثارگر است، افزود: این مردم همواره در صحنههای مختلف پشت سر نظام و رهبری بودهاند.
حجتالاسلام رضایی با تاکید بر اینکه کمیته امداد باید روحیه ایثارگری را بیشازپیش فرهنگسازی کند، افزود: همچنین این نهاد باید حوزه معرفتی و عزت انسانها را حفظ کند.
وی با اشاره به آسیب های اجتماعی موجود در جامعه بیان کرد: در حال حاضر کشور دچار مشکلات زیادی از جمله کمبود آب شده است.
حجتالاسلام رضایی با اشاره به انجمن های علمی در استان، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۰ انجمن علمی داریم که هر کدام نیز دارای ۲۰ روحانی مجتهد هستند.
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