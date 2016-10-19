مشارکت مردم قزوین در سرشماری اینترنتی به ۳۰ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل یاری در مراسم افتتاحیه سرشماری نفوس و مسکن شهرستان قزوین به روش حضوری که سه شنبه شب در سالن استانداری برگزار شد اظهارداشت: سهم استان قزوین در روش اینترنتی حدود ۳۳ درصد پیش بینی شده بود که خوشبختانه تاکنون ۲۹.۶۲ درصد محقق شده است.

مدیر اجرایی طرح سرشماری نفوس و مسکن استان قزوین تصریح کرد: با توجه به سفر رئیس جمهور به استان هفت روز کاری برای ثبت نام اینترنتی در استان ما دیرتر شروع شد اما با همکاری خوب مردم توانستیم در جایگاه کشوری خود ۱۰ پله رشد کرده و به رده بیستم برسیم.

منوچهر حیاتی قائم مقام اجرای طرح سرشماری استان قزوین هم در این مراسم گفت: امسال سرشماری به دو روش اینترنتی و حضوری انجام می شود که تجربه خوبی نیز کسب شده است.

حیاتی گفت: در استان قزوین ۱۲۶ هزار خانوار معادل حدود ۳۰ درصد مردم در روش اینترنتی شرکت کردند که این استقبال وضعیت ما را در عرصه های بین المللی بهبود می بخشد و وضعیت مناسبی است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر با تحقق ثبت نام ۳۵ درصد مردم کشور از طریق اینترنت توانسته ایم در ردیف ۱۰ کشور برتر دنیا در این زمینه قرار گیریم که این وضعیت را مرهون فرهنگ بالای مردم، همکاری رسانه های گروهی بویژه صدا وسیما، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و شوراهای اسلامی و دستگاههای اجرایی می دانیم.

حیاتی تصریح کرد: ارسال ۲۰۰ هزار پیامک به شهروندان، تبلیغات محیطی، برگزاری نشست مطبوعاتی، اهداء جایزه و راه اندازی اتوبوس آسان خدمت از دیگر عوامل استقبال مردم از روش اینترنتی است.

قائم مقام طرح سرشماری نفوس و مسکن استان قزوین بیان کرد: با ساماندهی نیروها ۳۶۶ مامور سرشماری و در مجموع نیروهای ستادی و دست اندرکار حدود ۱۰۰۰ نفر در استان قزوین در اجرای طرح مشارکت دارند و با تامین امکانات نرم افزاری و سخت افزاری، خودرو، اینترنت، برگزاری دوره های آموزشی شرایط برای اجرای طرح کاملا مهیا شده است.

حیاتی اظهارداشت: مشارکت اینترنتی در شهرستان قزوین ۳۳ درصد، آبیک ۳۳ درصد، آوج ۴۰ درصد، بویین زهرا ۱۸ درصد، تاکستان ۱۵ درصد، البرز ۳۴ درصد است.

وی از شهروندان خواست با آغاز سرشماری حضوری از روز چهارشنبه با ماموران همکاری کنند و اطلاعات درست را در اختیار آنها قرار دهند.









