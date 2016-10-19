یورش صهیونیستها به کرانه باختری و قدس اشغالی/بازداشت چند فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «وفا»، نظامیان رژیم صهیونیستی همچنان به اقدامات خصمانه خود علیه شهروندان فلسطینی ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این اقدامات، صهیونیست ها به مناطق مختلف کرانه باختری و قدس اشغالی یورش بردند.

طبق اعلام رسانه های فلسطینی، صهیونیستها در جریان حملات خود به کرانه باختری و قدس اشغالی شماری از شهروندان فلسطینی را بازداشت کردند.

شاهدان عینی اعلام کردند که صهیونیست ها «عبدالکریم شکارنه» از اسرای آزادشده فلسطین را در شهر «بیت لحم» دستگیر کردند.

علاوه بر این، در میان افراد بازداشت شده توسط صهیونیستها یک نوجوان فلسطینی به نام «محمد نعمان یاسین» که تنها ۱۴ سال دارد، دیده می شود.