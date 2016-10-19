حل مشکل مسکن محرومان خراسان جنوبی نیازمند حرکت جهادی مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح چهارشنبه شب در دیدار با استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: خراسان جنوبی دارای پتانسیل های بالقوه ای است.

وی با اشاره به خشکسالی های ۱۷ ساله در خراسان جنوبی، افزود: کاهش نزولات آسمانی و خشکسالی های پیاپی محرومیت هایی را برای این استان رقم زده است.

فتاح ایجاد اشتغال در استان را کاری اساسی دانست و بیان کرد: باید در استای کمک به محرومان و نیازمندان تلاش شود.

وی با اشاره به جمعیت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در خراسان جنوبی، گفت: باید منابع امدادی در کمک به این افراد تقویت شود.

فتاح پرداخت وام بلاعوض را یکی از راهکارهای مناسب در کمک به افراد تحت پوشش کمیته دانست و افزود: این وام‌ها تا سقف پنج میلیون تومان بوده و کارمزد بسیار کمی دارد.

وی با بیان اینکه درآمد خانوارها درخراسان جنوبی پایین است، اظهار کرد: باید از طریق اخذ وام های خود اشتغالی به خودکفایی برسیم.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) ادامه داد: باید تعدا وام گیرنده‌ها را افزایش و سقف وام را نیز کاهش دهیم تا افراد بیشتری از این موقعیت برخوردار شوند.

فتاح با بیان اینکه مشکل اصلی ما در وام قرض الحسنه امداد وابستگی به بانک‌ها است، افزود: در این دولت مجوز راه اندازی صندوق قرض الحسنه به امداد داده شده است.

وی با بیان اینکه صندوق قرض الحسنه به زودی در خراسان جنوبی فعالیت خود را آغاز می‌کند، ادامه داد: در حال حاضر ۱۷ شعبه صندوق قرض الحسنه ولایت با مجوز بانک مرکزی در کشور فعالیت می‌کنند.

مسئولان استانی زمین برای مسکن مددجویان واگذار کنند

فتاح با اشاره به سفرهای گذشته خود به خراسان جنوبی، اظهار کرد: در شهرستان طبس به هزار و ۴۰۰ نفر وام خود اشتغالی پرداخت شده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بیان کرد: همچنین در سال گذشته ۸۴ درصد ازاعتبار وام‌ها در زمینه امداد در خراسان جنوبی جذب شده است.

وی از استاندار خراسان جنوبی تهیه زمین رایگان برای ساخت مسکن افراد تحت پوشش کیمته در استان را خواستار شد و افزود: قول می‌دهم هر زمانی که زمین در اختیارمان قرار گیرد، ساخت خانه را شروع کنیم.

فتاح با بیان اینکه باید در راستای حل مشکل مسکن افراد تحت پوشش کمیته امداد خمینی (ره) حرکتی جهادی صورت گیرد، گفت: حل مشکل مسکن بسیاری از مشکلات را نیز برطرف می‌کند.

وی با بیان اینکه باید با توانمند سازی افراد تحت پوشش کمیته امداد را کاهش دهیم، بیان کرد: در حال حاضر بیش از چهار میلیون از جمعیت کشور تحت پوشش این نهاد هستند.

فتاح ادامه داد: در دو سال گذشته توانسته‌ایم با آموزش های توانمند سازی و دیگر اقدامات پنج درصد از جمعیت تحت پوشش کمیته را کاهش دهیم.