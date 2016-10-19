کمک ۱۰ میلیارد ریالی بنیاد برکت به تولید اشتغال در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر پرویزی سه شنبه شب در دیدار با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) از کمک یک میلیارد تومانی بنیاد برکت به تولید اشتغال در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: این وام برای تولید اشتغال در دو منظقه استان هزینه خواهد شد.

پرویزی ادامه داد: این اعتبار برای ۴۰۰ خانوار سه قلعه در راستای سنگ تراشی تزئینی و زینتی و منطقه خوسف برای گل های نرگس نیز پرداخت می‌شود.

استاندار خراسان جنوبی اظهارکرد: همچنین بخشی از اعتبار استانی برای کمک های فنی و اعتباری کنار گذاشته شده است که اکنون در قانون ۹۵ از قلم افتاده بود.

وی با بیان اینکه این اعتبار در اختیار بانک سینا، جهاد کشاوزری و صنعت و معدن و تجارت استان قرار خواهد گرفت، گفت: می‌توان بخشی از این اعتبار را برای کمک به نیازمندان کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز هزینه کنیم.

پرویزی با بیان اینکه در راستای توانمند سازی خراسان جنوبی از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنیم، افزود: باید مزیت‌ها و پتانسیل های استان در سطح جامعه مطرح شود.

استاندار خراسان جنوبی افزود: همچنین باید معایب استان بررسی شده و در جلسات مختلف نیز بازگو شود تا همه مسئولان و دستگاه‌ها برای رفع آن تلاش کنند.

قول استاندار برای تامین زمین مسکن مددجویان کمیته امداد

وی با بیان اینکه مردم به کمیته امداد امام خمینی (ره) اعتماد دارند، افزود: خوشبختانه این نهاد اقدامات شایسته ای در راستای کمک به نیازمندان و محرومان انجام داده است.

پرویزی ادامه داد: سال به سال بر تعداد نیازمندان افزوده و منابع نیز کاهش می‌یابد بنابراین باید در جامعه توانمند سازی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه راه اندازی صندوق قرض الحسنه اقدامی بسیار نیکو است، گفت: در سال جاری توافقاتی با بنیاد برکت برای حمایت از خانواده های بهزیستی و کمیته امداد انجام شده است.

پرویزی با اشاره به مشکل مسکن خانواده های کمیته امداد خمینی خراسان جنوبی، اظهار کرد: زمین لازم برای ساخت مسکن را در اختیار کمیته قرار می‌دهیم.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه باید اشتغال افراد تحت پوشش کمیته امداد نیز مورد توجه قرار گیرد، گفت: باید با راه اندازی اشتغال های کوچک که منابع کمتری را می‌طلبند، دراین حوزه نیز حامی نیازمندان باشیم.