  1. استانها
  2. قزوین
۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۸:۱۸

فرماندار قزوین:

ماموران سرشماری با مردم رفتار کریمانه داشته باشند

ماموران سرشماری با مردم رفتار کریمانه داشته باشند

قزوین-فرماندار قزوین گفت: رفتار کریمانه و توام با احترام ماموران سرشماری با مردم لازمه موفقیت و دستیابی به اهداف پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی موسوی در مراسم افتتاحیه طرح سرشماری حضوری نفوس و مسکن که سه شنبه شب در سالن استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: آغاز سرشماری میدانی از روز چهارشنبه در سراسر کشور و از جمله شهرستان قزوین آغاز می شود و از مردم انتظار داریم در این روش نیز با ماموران همکاری کنند.

فرماندار قزوین بیان کرد: با همکاری صمیمانه مدیران دستگاههای اجرایی در تامین تجهیزات، امکانات و خودرو هیچ مشکلی در اجرای طرح نداریم و بستر مناسب برای عملیاتی شدن این طرح مهم مهیا شده است.

موسوی یادآورشد: در شهرستان قزوین بیش از ۱۷۰۰ نفر برای مشارکت در اجرا ثبت نام کردند که پس از گزینش و استعلام از دستگاههای ذیربط ۱۸۰ نفر برای اجرا به عنوان مامور سرشماری انتخاب شدند.

وی گفت: داشتن آمار دقیق در توسعه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی بسیار موثر است و از شهروندان انتظار داریم با ارائه اطلاعات درست مسئولان را در تصمیم گیری درست یاری کنند.

کد مطلب 3799736

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها