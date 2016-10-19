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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۸:۵۹

مجری طرح پنبه در گفتگو با مهر:

تولید پنبه زیر تیغ قاچاق پوشاک/پیش بینی تولید ۱۶۰ هزار تنی

تولید پنبه زیر تیغ قاچاق پوشاک/پیش بینی تولید ۱۶۰ هزار تنی

مجری طرح پنبه کشور با بیان اینکه پیش بینی می‌شود امسال حدود ۱۶۰ هزار تن وش پنبه در کشور تولید شود گفت: قاچاق پوشاک باعث لطمه دیدن تولید پنبه می شود.

ابراهیم هزار جریبی در گفتگو با مهر درباره قاچاق پوشاک به کشور و تاثیر آن بر روی تولید پنبه اظهار داشت: به ادعای صنایع نساجی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، قاچاق پوشاک به این صنعت که صنعتی اشتغال‌زاست ضربه وارد می کند بنابراین زمانی که صنعت نساجی ضعیف و کم کار شود در نهایت به چرخه اول تولید یعنی پنبه لطمه وارد خواهد شد.

وی به این پرسش که آیا اقداماتی که دولت در زمینه مبارزه با قاچاق کالا آغاز کرده است، تاثیری در این زمینه داشته یا خیر پاسخ داد: ما اطلاعات کاملی در این زمینه نداریم و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید توضیحات کاملی در این زمینه ارائه کند.

مجری طرح پنبه کشور میزان تولید وش پنبه در سال گذشته را ۱۵۰ هزار تن عنوان و اضافه کرد: پیش‌بینی می شود این عدد به حدود ۱۶۰ هزار تن افزایش پیدا کند.

هزارجریبی تصریح کرد: نکته مهم در این میان این است که تولید پنبه هر سال با کاهش همراه بود اما امسال کاهشی در این زمینه نداشتیم و تولید تقریبا برابر با سال گذشته و حتی مقدار ناچیزی بیشتر است.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا امسال میزان واردات کاهش خواهد یافت گفت: واردات بستگی به نیاز صنعت دارد و صنعت خیلی بیشتر از آن چیزی که تولید می‌شود، می‌تواند نیاز داشته باشد ضمن اینکه سال گذشته ۵۰ هزار تن الیاف وارد کشور شد چرا که واردات به صورت وش انجام نمی‌شود و ما الیاف وارد می‌کنیم.

به گفته هزارجریبی در شش ماهه امسال ۲۰ هزار تن الیاف وارد کشور شده است.

کد مطلب 3799737

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    نظرات

    • s ۱۱:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۹
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      پول گندم چی شد ....تورو خدا یه کاری بکنید آخر مهر ......

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