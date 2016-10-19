کارگاه آموزش مهارت های اجتماعی و شهروندی ویژه کودکان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین؛ پریسا مافی روانشناس بالینی در این کارگاه آموزشی گفت: بازی در رشد کودک و پرورش خلاقیت او نقش داشته و سبب از بین بردن مشکلات هیجانی و عاطفی کودکان از جمله خشم، ترس و اضطراب می شود.

وی از والدین خواست با زبان بدن با کودکان صحبت کنند و در قالب بازی، مهارت های اجتماعی را به کودکانشان آموزش دهند.

وی اظهار کرد:کودکان بیشتر دوست دارند با والدین خود وقت بگذارند و در کنار آنان باشند و این که چه بازی‌ را با کدام اسباب بازی انجام بدهند، برایشان از اهمیت کمتری برخوردار است.

مافی در ادامه گفت:ترس و تشویق، شیوع اضطراب در کودکان را پایه ریزی می‌کنند که در صورتی که این ترس‌ها بیمار گونه نباشد به صورت طبیعی خود را نشان می‌دهد.

این روانشناس با بیان اینکه والدین گاهی دنبال پر کردن خلاء‌های خود هستند، اظهار داشت: برخی والدین می‌خواهند آرزوهای تحقق نیافته خود را در کودک محقق کنند و کودک خود را مجبور به شرکت در انواع کلاس های هنری، ورزشی، علمی می کنند که همین امر عامل بروز استرس و تنش در کودکان است.

مافی به والدین توصیه کرد برای کودکانشان احترام قائل شوند تا از بروز تنش ها و استرس در آنان جلوگیری کنند، همچنین والدین باید علت لجبازی کودکانشان را در خود جستجو کنند.

وی یکی دیگر از عوامل جلوگیری از بروز تنش و استرس در کودکان را صداقت ذکر کرد و از والدین خواست تا در ارتباط با کودکانش صادق باشند.

این روانشناس در ادامه یکی از علل دروغ گویی کودکان را خواستن مسئولیت های زیاد از کودکان برشمرد و افزود:احساس تحقیر را در کودکان خود شکل ندهید تا به شما دروغ نگویید، البته سن ۴ تا ۶ سالگی خیال بافی امر عادی است، راه درمانی آن این است که والدین با کودک همراهی کنند.

مافی یکی از راههای درک افکار و روحیات کودکان را ارزیابی نقاشی های آنان ذکر کرد و گفت: نقاشی زبان کودک است، آنان از طریق نقاشی کشیدن، قصه گویی، بازی کردن و… شناخته می شوند، نقاشی به ما کمک می کند تا به دنیای درونی و روح کودک پی ببریم، بدانیم چه نیازهایی دارد.

گفتنی است، در این کارگاه در خصوص پیشگیری از دروغ گویی و پرخاشگری فرزندان و پیشگیری از اضطراب و استرس در کودکان راهکارهایی ارائه شد.