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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۸:۴۳

با موضوع بررسی تحولات منطقه ای؛

جلسه غیرعلنی مجلس با حضور ظریف آغاز شد

جلسه غیرعلنی مجلس با حضور ظریف آغاز شد

جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر امور خارجه جهت بررسی نشست لوزان درخصوص سوریه دقایقی پیش آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و حسن قشقاوی معاون پارلمانی وزارت امور خارجه دقایقی پیش برای ارائه گزارشی در خصوص نشست لوزان آغاز شد.

نشست لوزان جهت یافتن راه حل سیاسی بحران سوریه ابتدای هفته جاری برگزار شد و در این نشست ایران، روسیه، آمریکا، ترکیه، عربستان، عراق، مصر و قطر حضور داشتند.

مقامات ایرانی در ابتدا اعلام می‌کردند به این نشست نمی روند ولی در آخرین ساعات اعلام کردند در آن حضور می یابند.

عراقچی در این خصوص گفت: حضور ظریف در لوزان پس از تحقق شرایط ایران انجام شد.

کد مطلب 3799740

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