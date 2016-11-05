رویا شریف تهیه‌کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت فیلم سینمایی «بینوایان» به کارگردانی سعید عالم زاده گفت: چند روزی است که پیش تولید را آغاز کرده ایم اما همچنان روی فیلمنامه آن کار می کنیم و در حال مشخص کردن و بازبینی لوکیشن ها هستیم. به همین ترتیب فکر می کنم تا ۳۵ روز آینده بتوانیم این فیلم را کلید بزنیم، همچنین در نظر داریم صداگذاری، ساخت موسیقی و تدوین آن را هم به صورت همزمان انجام دهیم تا بتوانیم آن را به سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر برسانیم.

وی افزود: «بینوایان» درون مایه ای کمدی- اجتماعی دارد و درباره ۲ جوانی است که عاشق بازیگری هستند و به همین منظور به تهران می آیند و سعی دارند درس بازیگری بخوانند تا بتوانند از همین طریق بازیگر شوند، اما در این راه ماجراهای عجیب و خنده داری پیش می آید برای مثال آنها برای گرفتن خانه هم دچار مشکلاتی می شوند که این مشکلات خنده دار است.

شریف عنوان کرد: به نظر من تزریق شادی به جامعه هم سود مادی و هم سود معنوی دارد و اصلا به همین دلیل ما به سراغ ساخت یک فیلم این چنینی رفتیم.

این تهیه کننده ادامه داد: در حال حاضر ما مشغول رایزنی با بازیگران و عوامل پشت صحنه هستیم به طوری که فیلمنامه را برای هر کدام از آنها می‌فرستیم تا بتوانیم هر چه سریعتر عوامل خود را انتخاب کنیم و فیلم را کلید بزنیم. این را هم باید بگویم که ما در نظر داریم از بازیگران چهره در این اثر استفاده کنیم.

شریف اضافه کرد: در این فیلم ۲ شخصیت پسر جوان، یک پیرزن و پدر و مادرهای این جوانان را داریم که نقش های اصلی را ایفا می کنند به همین دلیل ما به دنبال بازیگران چهره برای ایفای این نقش ها هستیم.

وی بیان کرد: این فیلم در تهران و در یکی از شهرستان های اطراف تهران فیلمبرداری می شود زیرا بخش عمده ای از این فیلم در تهران روایت می شود و بخشی که این جوانان از شهرستان می آیند در یکی از استان های نزدیک به تهران ضبط می شود.

این تهیه کننده افزود: نام این فیلم به طور قطع «بینوایان» خواهد بود و ما دیگر آن را تغییر نخواهیم داد، زیرا در طول مدتی که فیلمنامه را می نوشتیم بارها نام آن را تغییر داده‌ایم و فیلمنامه را بازنویسی کرده ایم، اما در نهایت به نام «بینوایان» رسیده ایم و اصلا با همین نام مجوز ساخت گرفتیم به همین دلیل آن را تغییر نخواهیم داد.

شریف در پایان با اشاره به اثر دیگرش گفت: در نظر دارم سال آینده یک فیلم درباره کودکان با نام «دروغ معصومانه» را بسازم که در حال حاضر فیلمنامه آن در حال نگارش است.

عکس کنار خبر از حسن موسوی است.