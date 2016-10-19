خبرگزاری مهر - علیرضا نوری کجوریان -گروه استانها: مازندران بهشت آثار تاریخی و باستانی شناسی است معدود اثر تاریخی استان به روی گردشگران آغوش باز میکند و برخی از آن در سایه بیمهریها از گردونه روزگار در حال محو شدن است.
پاییز فرصتی است تا میراث طبیعی و تاریخیمان را بازشناسیم و بر ظلم رفته بر آن مویهکنیم، چراکه از بسیاری از آثار تاریخی جز یاد و خاطره چیزی باقی نماینده است.
غار هوتو:
غار کمربند و هوتو بهشهر از معروفترین غارها با شهره جهانی در مازندران است که زیستگاه انسانهای نخستین پارینهسنگی، میانه سنگی و نوسنگی بوده است و این غار در قسمت غربی شهرستان بهشهر و در حاشیه شرقی روستای شهیدآباد واقعشده است که دارای ۱۰ متر طول و ۴ متر عرض بوده و از کف تا سقف پنجمتر ارتفاع دارد.
سالهاست که حریم تعیینشده این غار تاریخی نقض میشود و میلهای بتنی آن جمعآوری میشود، قرار بود این غار به موزه بینالمللی تبدیل شود اما بهراحتی در حال تخریب و تبدیل به اتاقکهای چایخوری است.
بازدیدهای میدانی از غار هوتو نشان میدهد که درختهای کهنسال انار غار تاریخی اشرف که بر بالای غار هوتو و دربند وجود داشت، رشته کن شده است.
خانه خلیلیان بابل:
خانه میراثی خلیلیان بابل از دیگر بناهای تاریخی و ارزشمند مازندران بود که در روزهای تعطیل بهآسانی از صفحه تاریخ حذف و به تلی از خاکستر تبدیلشده است. سیزدهبدر ۹۵ درحالیکه ایرانیان روز طبیعت را جشن میگرفتند، مرگ یک بنای تاریخی رقم خورد و خانه خلیلیان از روی زمین حذف شد ونحسی سیزده دامن این بنای ارزشمند را گرفت.
در حالی خانه میراثی خلیلیان در بابل تخریبشده است که طبق ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی «هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطهها و مجموعههای فرهنگی ـ تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزیینات، ملحقات، تأسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی، تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ۱۰ سال محکوم میشود.
دیماه سال ۱۳۹۰ نیز شهرداری این شهر در یک روز تعطیل به تخریب حمام قدیمی میرزا یوسف و تبدیل آن به پارکینگ اقدام کردتخریب بناهای تاریخی در بابل در روزهای تعطیل مسبوق باسابقه است و دیماه سال ۱۳۹۰ نیز شهرداری این شهر در یک روز تعطیل به تخریب حمام قدیمی میرزا یوسف و تبدیل آن به پارکینگ اقدام کرد و تخریب حمام میرزا یوسف بابل در روز جمعه، جادهسازی در زیر پل محمدحسن خان بابل از دیگر ظلم رفته بر میراث تاریخی مازندران است.
برج رسکت:
برج هزارساله رسکت یکی از بناهای تاریخی مازندران است که در طی مراحل مرمت متحمل آسیبهایی و بدون حفاظت و نگهداری رها میشود و دیری نخواهد پایید که در سایه بیتوجهی از برج خاطره آمیز به خاطرهها پیوندد.
این بنا در مجاورت روستای رسکت در بخش دودانگه ساری قرار دارد و با آجر ساختهشده است. تزئینات آن شامل مقرنسکاری دو کتیبه آجری به خط کو فی و پهلوی ساسانی است. احتمالاً مقبره یکی از شهریاران آل باوند بوده و مربوط به قرن نجم هجری قمری است. وجود خط پهلوی در این بنا به این دلیل است که خط رایج در مازندران تا قرنها پس از حمله اعراب به ایران همچنان خط پهلوی بود.
بزرگترین طاق طبیعی جهان
قلعه اسپهبد خورشید مازندران بهعنوان بزرگترین طاق طبیعی جهان به دلیل عدم تعیین حریم و برداشت بیرویه شن و ماسه در حال تخریب است.
غار - دژ اسپهبد خورشید معروف به تخت جمشید مازندران، به دلیل برگزاری میدان تیر در این محوطه تاریخی در معرض تهدید استغار - دژ اسپهبد خورشید معروف به تخت جمشید مازندران، به دلیل برگزاری میدان تیر در این محوطه تاریخی در معرض تهدید است، این در حالی است که بر اساس مصوبه کارگروه گردشگری استان مازندران در ۲۴ آبان سال گذشته میدان تیر واقع در پاییندست غار - دژ اسپهبد خورشید باید به مکان دیگری منتقل میشد.
هزار و ۸۰۰ متری جاده دوآب – خطیر کوه و در دل کوه لامپ کمر، غاری رخ مینمایاند که بهشتی برای غار نشناسان و پژوهشگران تاریخی است تا با کاوشهایشان، لایههای رازگونه تاریخ ایران را بازشناسند. این غار طبیعی و باستانی نیز همانند دیگر آثار تاریخی از گزند حفاران غیرمجاز مصون نمانده و زخمهای ناشی از حفاری بر پیکرهاش هویداست.
آسیبهای وارده، زیر حریم درجهیک اثر و محل مسکونی ساکنین دژ بوده است که با غلطک برای احداث میدان تیر پادگان دوآب آن را صاف کردند.
چشمه هزارماجرای سورت
سورت به اذعان طبیعت گردان و کارشناسان، اکسیر حیات است و آبش از عمق زمین میجوشد و بهعنوان زیباترین چشمه جهان به شمار میرود. چشمههای باداب سورت در استان مازندران واقع است و این چشمه طبیعی در سالهای اخیر به دلیل بیمهریهای صورت گرفته، دستخوش مشکلاتی شده است و برای رفع این مشکلات، تا اطلاع ثانوی به روی طبیعت گردان بستهشده است.
عدم حضور راهنمای گردشگری و نگهبان دائمی، فقدان امکانات و خدمات رفاهی و بهداشتی و زبالههای رهاشده در محوطه است وپلههای قرمز و زردرنگ کوچک و بزرگ این چشمه که براثر رسوبات در طول سالها ایجادشده است در اثر راه رفتن، شنا کردن و حرکت ماشینها شکسته میشود.
آثار و ابنیههای تاریخی و دینی مازندران در کنار حفظ فرهنگ و فولکلور میتواند ما را بهعنوان یکی از قطبهای گردشگری فرهنگی در جهان تبدیل کند و برای رسیدن به این جایگاه باید از تمام ظرفیتهای علمی و هنری استفاده و از تخریب آنان جلوگیری کرد.
دو هزار و ۵۰۰ اثر تاریخی و طبیعی در مازندران وجود دارد که تنها ۷۰۰ اثر ثبت ملی و معنوی شده است.
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