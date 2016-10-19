جزئیات انتقال وزیر نفت به دانشگاه تهران/ عدم موافقت دانشگاه مبدا

محمود نیلی احمدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: زنگنه عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر است که به عنوان عضو هیات علمی وابسته انستیتو نفت دانشگاه تهران نیز فعالیت می کند.

وی افزود: باتوجه به اینکه انستیتو نفت دانشگاه تهران درخواست استفاده از توانایی وی را دارد، موضوع انتقال وی به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه تهران مطرح شده است.

رئیس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: رشته وزیر نفت در حوزه عمران است اما باتوجه به اینکه در زمینه نفت تخصص دارد، انستیتو نفت دانشگاه تهران درخواست استفاده از توانایی وی را دارد.

رئیس دانشگاه تهران اظهار داشت: انستیتو نفت دانشگاه تهران یک موسسه مشترک میان دانشگاه تهران و وزارت نفت است که استراتژی های نفت و مهندسی نفت کشور را دنبال می کند.

نیلی احمدآبادی تاکید کرد: زنگنه یکی از صاحب نظر ترین افراد در حوزه نفت است بنابراین می توان از این تخصص استفاده کرد.

وی گفت: انتقال وزیر نفت به دانشگاه تهران منوط به موافقت دانشگاه خواجه نصیر است که این دانشگاه تاکنون موافقت خود را برای این انتقال اعلام نکرده است.

به گزارش مهر، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت که با مرتبه مربی در گذشته به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر مشغول به فعالیت بوده است درخواست انتقال به دانشگاه تهران و فعالیت به عنوان عضو هیات علمی این دانشگاه را دارد.