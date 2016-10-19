برپایی نمایشگاه آثار هنری «نقش مهر» با موضوع مولانا

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن «زروان» با همکاری خانه هنر (آرت سنتر) نمایشگاهی به مناسبت بزرگداشت مولانا برگزار می‌کند.

در این نمایشگاه آثاری از هنرمندانی چون حمید طلوعی فر، بهنام کامرانی، سالار احمدیان، علی شیرازی، عین الدین صادقی، مهدی نبوی، مریم سالور، کتایون مقدم، میرمولا ثریا، ابراهیم الفت، محسن دایی نبی، ابوالفضل رفیعی، علیرضا سعادتمند، علی اسماعیل لو، امیر صادق تهرانی، جلال الدین مشمولی، مهرداد صدری، سحر صالحی، امیتیس سلطانی (عباسیون)، حمیدرضا رحیمی نژاد، محمدرضا عموزاده، حامد مشیتی، ساویز شالچیان، فرناز اخلاقی، بابک حقی، محمد فرنود، محیا طلوع کیان، کاظم خراسانی، سامان آفریدند، آزاده مظهر سرمدی، نوشین ایپکچی، ناصر عزیزی، احمد آریامنش و آیین شاهرودی به نمایش گذاشته خواهد شد.

نمایشگاه «نقش مهر» از ۳۰ مهر تا ۵ آبان در گالری آرت سنتر واقع در بلوار اندرزگو، خیابان سلیمی شمالی، پلاک ۱۴۵ برقرار خواهد بود.